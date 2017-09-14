T24 LogoT24 Logo
Gündem

Direkte akıma kapılan işçi öldü

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde Aras Edaş’ın taşeron firmasında çalışan evli ve 4 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet Sezer, çıktığı direkte akıma kapılarak öldü

14 Eylül 2017 19:38

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Patnos İlçesi\'nde Aras Edaş’ın taşeron firmasında çalışan evli ve 4 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet Sezer, çıktığı direkte akıma kapılarak öldü.
Sütlü Pınar Mahallesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda işçi Ahmet Sezer, aboneliğini iptal eden bir kişinin elektriğini kesmek için direğe çıktı. İşlem yaparken akıma kapılarak düşen Ahmet Sezer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Sezer\'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ahmet Sezer yapılan otopsinin ardından Dedeli Köyünde toprağa verildi. Sezer’in \'elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi\' ile \'ustalık belgesinin\' olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Semih YARDIMCIPATNOS Ağrı DHAAĞRI PatnosAras EdaşınAhmet SezerSütlü Pınar MahallesiSezerErzurum Adli Tıp KurumuDedeli KöyündeSezerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24