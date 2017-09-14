Direkte akıma kapılan işçi öldü

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Patnos İlçesi\'nde Aras Edaş’ın taşeron firmasında çalışan evli ve 4 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet Sezer, çıktığı direkte akıma kapılarak öldü.

Sütlü Pınar Mahallesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda işçi Ahmet Sezer, aboneliğini iptal eden bir kişinin elektriğini kesmek için direğe çıktı. İşlem yaparken akıma kapılarak düşen Ahmet Sezer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Sezer\'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ahmet Sezer yapılan otopsinin ardından Dedeli Köyünde toprağa verildi. Sezer’in \'elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi\' ile \'ustalık belgesinin\' olmadığı belirtildi.



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