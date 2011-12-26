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Direksiyonda tartışırken kaza yaptılar ANTALYA (A.A)

26 Aralık 2011 23:37

-Direksiyonda tartışırken kaza yaptılar ANTALYA (A.A) - 26.12.2011 - Antalya'da, trafikte başka sürücüyle tartışırken otomobilinin kontrolünü kaybederek, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpan sürücünün otomobili banka şubesine girdi. Edinilen bilgiye göre, Güzeloba Mahallesi Barınaklar Bulvarı'nda 07 CJZ 89 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Şimşek ile 07 GD 737 plakalı otomobil sürücüsü Aziz Gül, seyir halindeyken birbirleriyle tartışmaya başladı. Bu sırada Hüseyin Şimşek'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Melis Dikici (15) ile Nazife Fırat'a (76) çarptı. Otomobil, daha sonra bir banka şubesinden içeriye girerek durabildi. Aziz Gül'ün kullandığı otomobil ise, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.  Kazada, Melis Dikici ve Nazife Fırat yaralandı. Öte yandan kaza sırasında bankanın boş olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

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