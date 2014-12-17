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Direksiyonda 4. kez alkollü yakalandı, 'karakola gitmem, karakolu buraya getirin' diye direndi

Antalya'da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 3 kez el konulan sürücü, bir kez daha alkollü yakalanınca polislere zor anlar yaşattı

17 Aralık 2014 19:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü araç kullanmaktan daha önce 3 kez ehliyetine el konulan Muhterem Ü., alkollü halde yine direksiyon başında yakalanınca, 'Ben karakola gitmem, karakolu buraya getirin' diyerek direnmeye çalıştı

Manavgat’tan Alanya’ya giden kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında alkol aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, ilçe girişinde aracı durdurmak istedi.

DHA'nın haberine göre, motorlu trafik polisinin ’dur’ ihtarına uymayan Muhterem Ü., kaçmaya başladı. Yaylayolu Kavşağı’na geldiğinde kaçamayacağını anlayan Muhterem Ü., aracını ara sokakta durdurdu. Polis tarafından araçtan indirilen Muhterem Ü.’nün alkolmetreyle yapılan kontrolünde, 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

 

'Karakolda ne işim var? Adam mı öldürdüm?'

 

İfade için karakola götürülmek istenen Muhterem Ü., uzun süre polise direndi. Karakola gitmek istemeyen Muhterem Ü., "Ben karakola gitmem, karakolu buraya getirin. Benim karakolda ne işim var, adam mı öldürdüm?" dedi.

 

Ehliyetine 5 yıl el konuldu

 

Muhterem Ü.’ye, alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 3 bin 651 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Daha önce 7 kez alkollü araç kullanmaktan ceza alan Muhterem Ü.’nün en son 2008 yılında ehliyetine 3’üncü kez el konulduğu, süresi dolmasına rağmen ehliyetini almadığı belirtildi.

 

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