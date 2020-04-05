Direksiyon ve vites hariç her şeyi parmak izi bırakmadan çaldılar!

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki lüks otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın tüm elektronik aksamını çalarak kaçtı.

Gültepe Mahallesi Özel Yol Sokak'ta önceki gün meydana gelen olayda, Baki Şadan otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti.



Sabah saatlerinde sokağa gelen şüpheliler, otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön camını kırdı. Şüpheliler, otomobilin direksiyon ve vitesi hariç geri kalan tüm elektronik aksamını çalarak olay yerinden kaçtı.



Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç içerisinde inceleme yaptı.

"Aracı bezle silerek temizlik yapmışlar"

Hırsızlığın profesyonelce yapıldığını söyleyen Baki Şadan, olayla ilgili şunları söyledi: "En ufak bir ses dahi duymadık. 2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar. Parmak izi yerine deterjan ve bez izleri çıktı. Karakola gidip ifade verip şikâyetçi olacağız." (DHA)