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Direksiyon sınavına 10 lira zam

Önümüzdeki ilk sınavdan itibaren (17-18 Ocak 2015'teki sınavlar) 60 lira alınacak

10 Ocak 2015 14:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nda, "teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretlerin her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlendiği hükümünün" yer aldığı hatırlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi doğrultusunda, sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücretinin alındığı anımsatılan yazıda, bu ücretin, kursiyerler veya kurs yöneticilerince sınav tarihinden 6 iş günü önce belirlenen bankalara yatırıldığı belirtildi.

Bu makbuzun kurs tarafından il ve ya ilçe milli eğitim müdürlüğüne verildiği ifade edilen yazıda, bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmayacağına dikkat çekildi.

Bu doğrultuda sürücü kurslarında kayıtlı olan ve 2015'te direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek kursiyerlerden ocak ayının üçüncü haftasından itibaren (17-18 Ocak 2015'te yapılacak sınavlardan başlamak üzere) 60 lira sınav ücreti alınacak.

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