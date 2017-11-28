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Direksiyon başında kalp krizi geçirince, TIR ile dereye yuvarlandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -  ZONGULDAK’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Davut Öztürk’ün kullandığı TIR dere yatağına devrildi

28 Kasım 2017 03:03

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -  ZONGULDAK’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Davut Öztürk’ün kullandığı TIR dere yatağına devrildi. Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunan Karaman Beldesi, Çayköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Davut Öztürk yönetimindeki 67 AY 094 plakalı TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Dere yatağına devrilen TIR\'ın sürücüsü Davut Öztürk araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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