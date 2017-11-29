Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü Fikret Baygün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ereğli-Adana karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Konya\'dan Adana yönüne giden 17 KL 650 plakalı TIR\'ın şoförü Fikret Baygün, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkıp refüje çarpan TIR\'ı durdurmayı başaran Fikret Baygün, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baygün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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