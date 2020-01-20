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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs asılı kaldı

Minibüsün sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

20 Ocak 2020 20:20

Tokat Bedestenlioğlu Mahallesi Şahintepe bölgesinde seyir halinde olan Ahmet Kerçek idaresindeki servis aracı, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkarak istinat duvarını aşan minibüs tel örgülere takılarak asılı kalırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kalp krizi geçiren sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kerçek, hayatını kaybetti. (İHA)

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