-Direksiyon başında kalp krizi geçirdi ANTALYA (A.A) - 12.01.2012 - Antalya'da direksiyon başındayken kalp krizi geçiren halk otobüsü sürücüsü, yaşamını yitirdi. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, içinde 15 yolcu bulunan 07 CUN 06 plakalı otobüsü kullanan Mehmet Erkuş (54), direksiyon başında rahatsızlandı. Yolcuların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erkuş, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.