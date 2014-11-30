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Direksiyon başında 'cep'le konuşan vekil tarlaya uçtu

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan geçirdiği trafik kazasını küçük sıyrıklarla atlattı

30 Kasım 2014 01:47

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın kullandığı otomobil, cep telefonu ile görüşürken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Yeniçağa kavşağına 500 metre kala akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Bartın'da partisinin kongresine katılan Tanju Özcan, Bolu'ya doğru yola çıktı. Özcan idaresindeki 06 TNJ 11 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

DHA'nın haberine göre, Tanju Özcan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aynı kongreden dönen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazayı görerek durdu. Uğur Bayraktutan, Tanju Özcan'ı aracına alarak Bolu'da bulunan özel bir hastaneye götürdü. Kontrolden geçirilen Tanju Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayı öğrenenler hastaneye gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Partisinin kongresine katılarak Bolu'ya döndüğünü söyleyen Tanju Özcan, "Milletvekillerinin en büyük problemlerinden birisi sürekli cep telefonunun çalması. Araba kullanırken telefona bakmak zorunda kalıyoruz. Kaza olduğu sırada da cep telefonu ile konuşuyordum. Sonra aracın hakimiyetini kaybedip tarlaya uçtum. Arkadan gelen arkadaşım beni alarak hastaneye getirdi. Herhangi bir sağlık problemim yok" dedi. 

 

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