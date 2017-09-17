Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi, 5 kişiye hayat verdi

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde, otomobili ile giderken beyin kanaması geçirerek ölen ziraat mühendisi 36 yaşındaki Süleyman Arslantaş\'ın bağışlanan organları 5 kişiye hayat verdi.

Kahramanmaraş\'ın Göksun İlçesi\'ne bağlı Çardak Mahallesi\'nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Süleyman Arslantaş ile eşi 34 yaşındaki Feride, çocukları Emine, Huri Cihan ve Furkan tatil için Antalya\'ya gitti. Arslantaş Ailesi, 14 Eylül\'de otomobilleri ile dönüşe geçti. Otomobili kullanan Süleyman Arslantaş, saat 20.30 sıralarında Mersin\'in Anamur İlçesi yakınlarında direksiyonda fenalaştı. Durumu fark eden eşi kontrolden çıkan otomobili, uçuruma 1 metre kala el frenini çekerek durdurabildi. Yarı baygın durumdaki eşinin geriye kaçan dilini eliyle dışarı çıkaran Feride Arslantaş, bu arada 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri Süleyman Arslantaş\'ı Anamur Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Arslantaş, Medical Park Tarsus Hastanesi\'ne sevk edildi.

NAKİL TRAFİĞİ BAŞLADI

Tarsus\'ta tedaviye alınan Arslantaş\'ın 16 Eylül\'de saat 10.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, doktorların organ bağışında bulunabilecekleri yönündeki bilgilendirmeleri üzerine onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek, Süleyman Arslantaş\'ın kalp, akciğer, karaciğer ve 2 böbreğin nakledilebileceği hastaların belirlenmesi için çalışma başlattı.Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi\'nin işletilmesiyle, akciğerin Ankara\'ya, sağ böbreğin İstanbul\'a, sol böbrek ile kalp ve karaciğerin ise Adana\'ya gönderilmesine karar verildi. İstanbul\'dan uçakla, Adana\'dan karayoluyla gelen ekipler kalp, karaciğer ve böbrekleri götürdü. Akciğer uçakla Ankara\'ya gönderildi. Arslantaş\'ın sağlığında organlarını bağışlamak istediği, bu yüzden de yakınlarının nakile onay verdiği kaydedildi.



FOTOĞRAFLI