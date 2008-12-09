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Dünya

Dırdırcı eş 4.2 milyon dolar kazandırdı

Yeni Zelanda'da kocasına bilet alması için "dırdır" eden eş, ailesine piyangoda büyük ikramiye olan 4.2 milyon doları kazandırdı.

09 Aralık 2008 02:00

Yeni Zelanda'da kocasına bilet alması için "dırdır" eden eş, ailesine piyangoda büyük ikramiye olan 4.2 milyon doları kazandırdı.

Auckland'de yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen büyük ikramiye talihlisi, "Karım bütün hafta boyunca bilet almam için dırdır etti durdu, bu yüzden loto işaretini gördüğümde son sürat oraya giderek kapanmadan bir bilet aldım" dedi.

Cumartesi gecesi bileti aldıktan iki dakika sonra loto bayisinin kapandığını belirten genç talihli, "O gece onların son müşterisi olmalıyım" derken, çocukları olduktan sonra tek maaşla geçindiklerini, bunun da ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Karımın dırdırını dinlediğim için hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diyen talihli, büyük ikramiyeyi kazandığını da karısının kendisini barbekü sosu almak için markete göndermek istemesi üzerine fark ettiğini kaydetti.

Karısına sos alacak parası olmadığını söyleyen ve bunun üzerine küçük bir ikramiye kazanmış mı diye piyango biletini kontrol eden talihli, "Büyük ikramiyeyi kazandığımı söylediklerinde buna inanamadım" diye konuştu.

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