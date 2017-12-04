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Spor

Dirar: Hatalar geride kaldı, artık yapmıyoruz

''Takımdaki herkes cesurca oynuyor''

04 Aralık 2017 00:48

Dirar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Nabil Dirar, takım performansını ve kendi performansını yorumladı.

Dirar’ın maç sonu açıklaması şöyle:

Aslıda ligin geçmişine baktığımızda, Galatasaray ve önümüzdeki rakipleri yakalamak için elimize frsat gelmişti. Hatalar yapmıştık, fırsatları kaçırmıştık. Bu hatalar geride kaldı, artık yapmıyoruz. İyi bir takım ruhu yakaladık. Gerçekten keyif alarak oynuyorum, gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyuyoruz. Takımdaki herkes cesurca oynuyor.

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