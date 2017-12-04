Dirar: Hatalar geride kaldı, artık yapmıyoruz

Dirar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Nabil Dirar, takım performansını ve kendi performansını yorumladı.

Dirar’ın maç sonu açıklaması şöyle:

Aslıda ligin geçmişine baktığımızda, Galatasaray ve önümüzdeki rakipleri yakalamak için elimize frsat gelmişti. Hatalar yapmıştık, fırsatları kaçırmıştık. Bu hatalar geride kaldı, artık yapmıyoruz. İyi bir takım ruhu yakaladık. Gerçekten keyif alarak oynuyorum, gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyuyoruz. Takımdaki herkes cesurca oynuyor.