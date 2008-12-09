Diplomatların ödemediği park cezaları bir servet

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan çeşitli ülkelere ait büyükelçiliklerin mensuplarının, dokunulmazlıklarının arkasına sığınıp ödemediği park cezalarının miktarının son bir yılda 1,5 milyon sterline (3.8 milyon YTL) ulaştığı açıklandı.



Bir Sudanlı diplomatın 349 park cezası alarak İngiliz devletine 37 bin sterlin tutarında borçlandığı ve bir rekora imza attığı belirtilirken, büyükelçiliklerin ve onlara ait ikametgahların büyük bölümünün bulunduğu Westminister bölgesi belediyesinin, Dışişleri Bakanlığı ile "alacaklarının kurtarılması için görüşmeler başlattığı" bildirildi.



Otomobil parkıyla ilgili kuralları en çok çiğneyen ve borçlarını ödemekten kaçınan diplomatların ise Sudan, Kazakistan, Afganistan, Mısır ve Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinin mensupları olduğu açıklandı.



Afganistan Büyükelçiliği sözcüsü ise Londra'nın merkezindeki park zorluklarına dikkati çekerken, gerek elçilik mensupları gerekse onların ziyaretçilerinin bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını, belediyenin büyükelçiliğe daha çok park yeri tahsis etmesi gerektiğini söyledi.



Westminster Belediyesi adına konuşan meclis üyesi David Chalkley ise yabancı diplomatların artık konuk bulundukları ülkenin park kurallarını çiğnemekten vazgeçmeleri ve borçlarını ödemeye başlaması gerektiğini ifadeetti.



"Kim olursa olsun, bu kurallar herkes için bağlayıcıdır" diyen Chalkley, yabancı diplomatları dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıp, kanunsuzluk yaratmakla suçladı.



Diplomatların Londra'daki park cezası krizinin bazı çarpıcı örnekleri de şöyle sıralandı:



"-Suudi Arabistan Büyükelçiliğine ait bir otomobil 182 ceza aldı ve toplam 15 bin sterlin ödenmemiş ceza borcu bulunuyor.



-İki Afgan diplomat 271 park cezası sonucu toplam 30 bin sterlin borçlandı.



-Gineli diplomat 111 ceza aldı ve 11 bin sterlin borçlandı.



-Bir Kazak diplomat 105 ödenmemiş cezası için devlete 10 bin sterlin borçlandı.



-Sudan Büyükelçiliği 811 park cezası ve toplam 80 bin sterlin borçla ilk sıraya oturdu."

