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Dünya

Diplomatlardan ceza rekoru NEW YORK (A.A)

24 Eylül 2011 04:04

-Diplomatlardan ceza rekoru NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - ABD'nin New York kentindeki diplomatların yaklaşık 17 milyon dolarlık park cezası bulunuyor. Kentin Maliye Dairesi, Temmuz ayının sonundan bu yana ödenmeyen park cezalarının 16,7 milyon dolar tuttuğunu, bu meblağın BM Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı bu hafta daha da artabileceğini bildirdi. Maliye Dairesinden yapılan açıklamaya göre, en çok park borcu bulunan ülke 1,9 milyon dolarla Mısır. Mısır'ı yaklaşık 1 milyon dolarla Nijerya ve 725 bin dolarla Endonezya takip ediyor. Bu arada ABD Kongresi üyeleri Michael Grimm, Peter King ve Edolphus Towns, New York'taki diplomatları borçlarını ödemeyen ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı sundular. Tasarı, park cezasını ödemeyen ülkelerin diplomatik plakalarının yenilenmemesini de içeriyor. New York'ta 289 yabancı misyon ve konsolosluk bulunuyor.

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