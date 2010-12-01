-DİPLOMATLARA "LİDERLERİN BİYOMETRİK VERİLERİNİ ELDE EDİN" DİREKTİFİ WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığının da teyit ettiği, Amerikalı diplomatlara yabancı liderlerin ve yetkililerin DNA'ları gibi biyometrik verileri dahil hassas bilgilerinin elde edilmesi direktifine, "diplomatların uymamakta serbest oldukları" belirtildi. AP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığının adı açıklanmayan üst düzey bir yetkilisi, bu direktifin kaynağının ABD istihbarat kuruluşları olduğunu, ancak Amerikalı diplomatların casusluğa zorlanmadıklarını ifade etti. "İstihbarat kuruluşları yöneticilerinin" bu talepte bulunduklarını bildiren üst düzey diplomat, "Amerikalı diplomatlar bu isteği dikkate almamakta serbest. Bunu yapıp yapmamak tamamen kendilerine kalmış" dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, söz konusu biyometrik veriler arasında DNA, iris taraması gibi bilgilerin yer aldığını, hem yabancı hükümet üyelerinin, hem de BM'deki diplomatların bu verilerinin elde edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bu tür direktiflerin verildiği, Wikileaks tarafından açıklanan gizli ABD diplomatik yazışmalarında yer aldı. -SARKOZY, "EN AMERİKAN YANLISI" Le Monde'un yayımladığı belgelerde ise, Amerikalı diplomatların Sarkozy'yi "derinden Amerikan yanlısı" olarak tanımladıkları, Sarkozy'nin "Amerikalı Sarkozy" olarak da adlandırıldığı belirtildi. Barack Obama'nın ABD Başkanı olarak, Sarkozy ile yapacağı ilk görüşmeden önce Paris'teki ABD büyükelçisinden çok olumlu mesaj aldığı belirtilen belgelerde, iki lider Strasbourg'da 3 Nisan 2009'da düzenlenen NATO zirvesi vesilesiyle görüşmeden önce ABD'li diplomatın, "Ziyaretiniz tarihi bir anda söz konusu oluyor" şeklinde yazdığı, diplomatın ayrıca, "Nicolas Sarkozy, İkinci Dünya savaşından bu yana gelen en Amerikan yanlısı Fransız cumhurbaşkanı, kendisi şu anda Avrupa'daki en etkili lider" ifadesini kullandığını ortaya kondu. Belgelerde, Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçilmeden önce, 2006'da, Fransa'nın da katılabileceği Irak'a "uluslararası bir güç" gönderilmesi düşüncesinde de olduğu belirtildi. Belgelere göre, ABD'nin Paris büyükelçisi, "Sarkozy'nin, Irak'taki durumun çözülmesinde Fransa ve uluslararası toplumun ABD'ye yardım etmesi gerektiğini, bunun, Amerikan ordusunun yerini uluslararası bir gücün alması şeklinde olabileceğini açıkladığını" ifade etti.