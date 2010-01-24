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Diplomatlar MGK'yı kaptırmadı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine, üçüncü kez bir Büyükelçi atandı. Boşalan bu koltuk için Valiler arasından bir atama yapılması düşün&uum

24 Ocak 2010 02:00

T24 - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine, üçüncü kez bir Büyükelçi atandı. Boşalan bu koltuk için Valiler arasından bir atama yapılması düşünülüyordu.


Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine, üçüncü kez bir Büyükelçi atandı. Tahsin Burcuoğlu’nun Paris Büyükelçisi olmasının ardından boşalan bu koltuk için Valiler arasından bir atama yapılması planlanmıştı.

Ancak Dışişleri camiası ve bakan Ahmet Davutoğlu’nun girişimi ile bu göreve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç getirildi. Kılıç, 4 yıl sürmesi beklenen Beyrut Büyükelçiliği görevinin birinci yılında MGK Genel Sekreterliği’ne getirildi. Daha önce Orgeneral rütbesinde bir askerin görev yaptığı MGK Genel Sekreterliğinde, 2004 yılından bu yana Büyükelçi unvanlı siviller bulunuyor.

Samsun’lu olan 52 yaşındaki yeni MGK Genel Sekreteri Kılıç T.E.D.Ankara Koleji ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1984'de bakanlığa girdi ve Doğu Avrupa Dairesi'nde meslek memuru oldu. Üç yıl sonra Kuveyt Büyükelçiliğinde Ataşe, 1989'da da Los Angeles’da muavin Konsolos oldu. Körfez İslam Ülkeleri Dairesinde, NATO Daimi Temsilciliğinde, NATO ve BAB Dairesinde görev yağan Kılıç 2008'de Beyrut Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 5 Ocak 2010 günü Ankara’da büyükelçiler ile bir toplantı yaparak ‘’Türk diplomatlarında özgüven oldukça Türk diplomasisinin her yerde ayakta duracak’’ demiş ve Selanik Başkonsolosu Hüseyin Özdemir, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı üstü kapalı olarak özgüveni yüksek büyükelçiler olarak göstermişti.



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