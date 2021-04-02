Diplomatlar kıtlık nedeniyle toplu halde Kuzey Kore'den ayrılıyor

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore'de görev yapan Rus diplomatlar, ülkede ilaç ve diğer ihtiyaçlar konusunda kıtlığın "çok ciddi noktaya" geldiğini belirterek ülkeyi terk etti.

Ülkedeki derin krize Kuzey Kore'nin Koronavirüs pandemisinde dünyadaki en sert karantina rejimlerinden birini uygulaması oldu.

Perşembe günü internet üzerinden paylaşılan ve Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanlarının imzasını taşıyan mektupta , başka ayrılıkların da yaşanacağı belirtildi.

Mektupta, "Kuzey Kore başkentinden ayrılanları anlayabiliyoruz. Bir insanın daha önce görülmemiş sıkı kısıtlamalara, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin yokluğuna, hiçbir sağlık sorununun çözülememesine dayanması zor" denildi.

Rusya, Kuzey Kore'de en çok diplomata sahip olan ülkelerden biri. Ancak büyükelçilik çalışanlarının bir süredir ilaç bulmakta zorlandığı biliniyordu. Mektupta, "Pyongyang'da neredeyse diplomat kalmadı" denildi.

Geçen hafta da Birleşmiş Milletler ülkede hiç uluslararası çalışanının kalmadığını duyurmuştu.

Şubat ayında Rus diplomatların Rusya'dan bir drez ile ayrılması tüm dünyada gündem olmuştu.