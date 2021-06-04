Diplomatlar: AB, Belarus uçaklarının hava sahasını kullanmayı yasaklayacak

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Avrupa Birliği büyükelçilerinin Belarus uçaklarının AB toprakları üzerinde uçmasını, AB ülkelerinde havalimanlarına inmesini ve üye ülkelerin havayollarının da Belarus üzerinden uçmasını yasaklayan bir planı kabul ettiği belirtildi.

Reuters'a konuşan 3 diplomat, herhangi bir itiraz olmazsa kararın bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Avrupa'nın hava kontrol ajansı Eurocontrol her gün yaklaşık 400 yolcu uçağının Belarus üzerinden geçtiğini ifade etti.

Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia AB ülkelerinde yaklaşık 20 noktaya uçuyor.

Karar, AB'nin Minsk üzerindeki baskıyı yaptırımlarla arttırma hedefi doğrultusunda alındı.

Belarus, geçen haftalarda bir RyanAir uçağını zorla Minsk'e indirip uçaktaki bir gazeteci ve kız arkadaşını gözaltına almıştı.