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Diplomatik ve hizmet pasaportlu 1058 kişiden Almanya'ya iltica talebi

Başvuru sayılarının diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığı belirtildi

01 Nisan 2018 20:44

15 Temmuz darbe girişiminden 7 Mart 2018'e kadar, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam 1059 kişinin Almanya’da iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

"Süddeutsche Zeitung" adlı gazetenin Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) dayandırdığı haberinde, darbe girişiminden 7 Mart 2018’e kadar diplomatik pasaport taşıyan 288, hizmet pasaportu taşıyan 771 kişinin BAMF’ye iltica başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Haberde, başvuru sayılarının diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığı belirtildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-şubat döneminde bin 400’den fazla Türk vatandaşının Almanya’da iltica talebinde bulunduğu, bu sayının 2017’de yaklaşık 8 bin 500 olduğu kaydedildi.

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