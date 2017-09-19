T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Diplomatik pasaportlu 196 Türk'ün iltica başvurusuna onay

Almanya'dan iltica talebinde bulunan diplomatik pasaportlu 196 Türk vatandaşının başvurusu kabul edildi. İltica hakkı talep eden Türklerin sayısı eylül ayında 962'ye yükseldi.

19 Eylül 2017 10:46

Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından diplomatik pasaport taşıyan 196 Türk'e Almanya'ya iltica hakkı tanındı. Bakanlık eylül ayına kadar 249 iltica başvurusunda bulunan diplomat statülü Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin başvurusunun onaylandığını ve başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da bu rakama dâhil olduklarını duyurdu. İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da bulunduğuna açıklamada yer verildi.

İltica talebiyle Alman makamlarına başvuran Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi. Haziran ayında 433 olan başvuru dilekçelerinin sayısı Temmuzda 620'ye, Eylül ayında ise 962'ye yükseldi. Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen iltica taleplerinde ‘patlama' olması hasebiyle federal hükümetin Türkiye politikasında bir an önce değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Dağdelen "196 Türk diplomata Almanya'ya sığınma hakkı tanınırken NATO müttefiki ve AB üye adayı Türkiye ile sürdürülen güvenlik işbirliğinin hiçbir şey olmamış gibi sürdürülemez” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından iltica etmek üzere Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedilmiş ve iltica konusu Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı. TSK mensuplarına iltica hakkı tanınması üzerine Türk hükümeti İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman parlamenterleri tarafından ziyaret edilmesini yasaklamış ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi kararlaştırılmıştı.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkTürklerinBakanlığı Sol PartiTemmuzTürk AlmanyaTürk Silahlı KuvvetleriAlmanTemmuzdaEylülParti Milletvekili Sevim DağdelenTürkiyeNATOBÖ &copy; Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24