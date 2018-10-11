Diplomatik kaynaklardan, Trump'a yalanlama: Cemal Kaşıkçı için müfettiş görevlendirmedik!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da girdiği Başkonsolosluk binasında kaybolmasına ilişkin, "ABD müfettişlerini görevlendirdik" açıklaması, diplomatik kaynaklarca yalanlandı. Diplomatik kaynaklar böyle bir şeyin söz konusu olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmaya dahil olduklarını söyledi. Trump açıklamasında, "Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu. Kaşıkçı konusunda ne olduğunu bulmak zorundayım. Gazetecilere bunların yapılmasına izin veremeyiz, her şeyi öğrenmek istiyoruz. Neler olduğunu anlamak istiyoruz. Bu durum bizim ve White House için çok ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Türk diplomatik kaynakları ise Trump'ın açıklamasını kısa süre içinde yalanladı. Yapılan açıklamada, "ABD'li müfettişlerin soruşturmaya dahil olduklar bilgisi doğru değil" denildi.