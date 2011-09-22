T24 LogoT24 Logo
Dünya

Diplomatik dostluk 40 yaşında

Türkiye ile Çin’in diplomatik ilişkilerinin 40. yılı dolayısıyla iki ülkede de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

22 Eylül 2011 03:00

 

T24- Türkiye ile Çin’in diplomatik ilişkilerinin 40. yılı dolayısıyla iki ülkede de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

 

Çin Uluslararası Radyosu iki ülke diplomatik ilişkilerinin 40'ncı yılı nedeniyle bilgi ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmayı kazananlara ödülleri de İstanbul'da düzenlenecek bir törenle verilecek. 

 

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde 26 Eylül günü saat 16.00’da yapılacak Ödül töreni ve basın toplantısına Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen üst düzey heyet ve Türkiye’den seçkin konuklar katılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24