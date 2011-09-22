Diplomatik dostluk 40 yaşında

T24- Türkiye ile Çin’in diplomatik ilişkilerinin 40. yılı dolayısıyla iki ülkede de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çin Uluslararası Radyosu iki ülke diplomatik ilişkilerinin 40'ncı yılı nedeniyle bilgi ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmayı kazananlara ödülleri de İstanbul'da düzenlenecek bir törenle verilecek.

Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde 26 Eylül günü saat 16.00’da yapılacak Ödül töreni ve basın toplantısına Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen üst düzey heyet ve Türkiye’den seçkin konuklar katılacak.