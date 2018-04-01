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Dünya
Deutsche Welle

Diplomat ve kamu görevlilerinin Almanya'ya iltica talebi arttı

Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Türkiye'deki darbe girişiminden bu yana binden fazla diplomat ve kamu görevlisi ile aileleri Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Kabul edilen başvuruların sayısı da arttı.

01 Nisan 2018 16:42

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana binden fazla diplomat ve kamu görevlisi ile ailelerinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu açıklandı. Nürnberg'deki Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre darbe girişiminden 7 Mart 2018 tarihine kadar 288 diplomatik pasaport sahibi ile yeşil pasaportu bulunan 771 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Daire'nin verileri, diplomat ve kamu görevlilerinin yanı sıra ailelerini de kapsıyor. Göç ve Mülteciler Dairesi'nin iltica başvurusunda bulunan subaylara ilişkin istatistik tutmadığı belirtildi.

2016 sonundaki veriler ise, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile üst düzey kamu görevlisi 508 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu gösteriyordu.

Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre, 2018 yılının ilk iki ayı içinde toplam bin 400'den fazla Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. 2017 yılında başvuruda bulunan Türk vatandaşı sayısının yaklaşık 8 bin 500, 2016'da ise 5 bin 700 civarında olduğu kaydedildi.

Kabul edilen başvuruların sayısı arttı

Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verileri, iltica talebi kabul edilen Türk vatandaşlarının sayısının da arttığını ortaya koyuyor. Buna göre, Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularının kabul edilme oranı 2016'da yüzde 8 iken, 2017'de bu oran yüzde 28'e yükseldi. Bu yıl içinde Türk vatandaşlarının yüzde 42'sinin iltica başvurularının kabul edildiği kaydedildi.

Göç ve Mülteciler Dairesi, iltica başvurusunda bulunanların neden Türkiye'yi terk ettiğine ilişkin açıklama yapmadı. Her başvurunun ayrı bir şekilde değerlendirilediğine dikkat çeken Göç ve Mülteciler Dairesi, sığınmacılarını ülkelerini neden terk ettiğine ilişkin istatistik tutmuyor.

Darbe girişimi sonrası OHAL bilançosu

Türkiye Adalet Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de darbe girişiminden sonra ilan edilen ve halen devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) süresince 50 bin kişi tutuklandı. 20 bin soruşturma yapıldı, 8 bin dava açıldı, 105 bin kişi yargılanıyor. 109 bin kişi kamudaki görevlerinden atıldı, 9 bin kişi ise firari durumda.

dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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