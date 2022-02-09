Diplomasi trafiğinin merkezindeki Macron, Rusya-Ukrayna krizinde gerilimi düşürülebileceği konusunda iyimser

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile yaptığı görüşmeden sonra Rusya-Ukrayna krizinde gerilimin düşmesi yönünde giden yolu görmeye başladıklarını belirtti.

Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da 5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Macron, salı günü de Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi.

Fransız lider salı günü hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın masaya oturup gerilim hakkında konuşma olasılığı olduğunu gördüğünü belirtti. Macron, "somut ve pratik" çözümler de üretilebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Görüşmeden sonra Zelenski'yle düzenlediği basın toplantısında Macron, "Şu anda ortasına olduğumuz gerilimi olduğundan küçük göremeyiz" dedi.

"Bu krizi birkaç saat içinde çözemeyiz" diyen Macron, "İlerleyen günler, haftalar ve aylar sayesinde ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Macron, ayrıca Putin'in kendilerine gerilimi yükseltmeyeceğini söylediğini belirtti.