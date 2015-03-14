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Diplomalı çobanların ismi 'sürü yönetimi elemanı' oldu

En az ilkokul mezunu olma şartı aranan programda 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi

14 Mart 2015 20:12

Kütahya’nın Simav ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü başta olmak üzere Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR girişimiyle ilk kez açılan “Sürü Yönetimi Elemanı” kursunda başarı göstererek hak ettikleri sertifikalarını alan 4’ü kadın toplam 19 kişi, şimdi eğitimli birer çoban olarak sürülerinin başına geçti.

İHA'nın haberine göre, en az ilkokul mezunu olma şartının arandığı programı kabul eden toplam 19 kişiye teorik ve merada uygulamalı 120 saat eğitim verildi. Programın ardından sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Sürü Yönetim Elemanı" sertifikası verildi.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sertifikalı bir kişiyi en az 10 ay istihdam eden,ve en az 500 koyuna sahip çiftçilerin desteklenmesinin gündemde olduğunu söyledi. Müjdeli haber Simav’ın diplomalı çobanlarını sevindirdi. 

 

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