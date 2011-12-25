Dipçikle dayak AİHM yolunda

T24 - Hakkâri’de düzenlenen korsan gösteriye katılan Seyfullah Turan isimli çocuğu dipçikle döverek yaralayan Bahadır Turan isimli polise verilen altı ay cezanın da ertelenmesi aileyi isyan ettirdi.



Hakkâri’de düzenlenen korsan gösteriye katılan Seyfullah Turan isimli çocuğu dipçikle döverek yaralayan Bahadır Turan isimli polise verilen altı ay cezanın da ertelenmesi aileyi isyan ettirdi. Davayı AİHM’e götürme kararı alan baba Mehmet Turan “O dipçek bir kez daha kafamıza indi” dedi.



Davanın Hakkâri’den Isparta’ya alınmasıyla birlikte böyle bir karar çıkacağı endişeni taşıdığını dile getiren baba Turan, “Oğlum olaydan sonra kendisine gelemedi, sağlığı hiç düzelmedi. O günden beri konuşma güçlüğü çekiyor, baygınlık geçiriyor. Şimdi gelen bu karar acılarımızı tazeledi, o dipçik bir kez daha indi kafamıza resmen. Bu karar vicdanları sızlatıyor. İtiraz edeceğiz” diye konuştu.

Karara itiraz edilecek



Turan ailesi Avukatı Münip Ermiş ise, şunları söyledi: “Seyfullah’ın yaşam tehlikesi geçirecek derecede yaralandığı üniversite, hastanesi ve Adlî Tıp Kurumu raporu ile sabit olduğu halde mahkeme bu olayı aynen basit bir trafik kazası gibi değerlendirmiştir. Karar bir anlamı ile beraat kararı aslında. Kararı temyiz edeceğiz. Olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz.”



