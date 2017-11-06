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Spor

Dionatan Teixeira kalp krizi sonuçu vefat etti 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Moldova ekibi Sheriff''da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Dionatan Teixeira, Brezilya'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti

06 Kasım 2017 15:04

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Moldova ekibi Sheriff\'\'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Dionatan Teixeira, Brezilya\'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. 
Bir dönem İngiltere Premier Lig\'de Stoke City formasını giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dionatan Teixeira, ülkesinde tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiİ belirtildi. Brezilyalı futbolcunun eski kulübü İngiliz ekibi Stoke City de Teixeira  için başsağlığı mesajı yayınladı. Stoke City’den 2017 yılının Ocak ayında Sheriff’e transfer olan Dionatan Teixeira, bu sezon 10 maçta sahaya çıkmış ve 537 dakika oynamıştı.

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