Dino Zoff: Türkiye'de taraftarlar müthiş atmosfer oluşturuyor

İtalya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden olan Dino Zoff, Lazio'yu çalıştırdığı dönemde 2001 yılında Ümit Karan'ın golüyle Galatasaray'a karşı oynadıkları karşılaşmayı unutamadığını belirterek, İstanbul'un harika bir şehir ve taraftarların da coşkulu bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.

Roma'da yaşamını sürdüren Dino Zoff, TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı.



Serie A'dan, Şampiyonlar Ligi'ne; İtalya Milli Takımı'ndan Dünya Kupası'na değerlendirmelerde bulunan Zoff, Türk futbolundan da övgüyle bahsetti.

TRT İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın Dino Zoff'la yaptığı röportaj şöyle:

- Sayın Zoff İtalya'nın önemli kulüplerinden Inter ve Milan yabancılara satılıyor. Bu satışların arkasında yatan gerçek nedir? Kulüpler prestij kaybettiriyor mu?

Dino Zoff: Evet, son zamanlarda İtalyan kulüplerinin prestij kaybına uğradığı bir gerçek. Milan ve Inter eski başarılardan uzaktalar. Büyük takım olabilmek için yatırım şart. Kulüplerimizin bu yatırımı yapamayacak duruma geldiklerini düşünüyorum. Ülke içinde de yatırımcıların ilgisizliğinden dolayı sınır ötesine açılmak durunda kalınıyor. Çinliler de futbol pazarımızın büyüklüğünden dolayı ülkemize yatırım yapmayı tercih ediyorlar.

- Çinlilerde ekonomik güç var ancak yönetim bazında biraz eksikleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Yöneticilerin İtalyanlardan oluşması gerekmez mi?

Dino Zoff: Kesinlikle. Ligimiz diğer ülkelere göre çok farklı. Bu yüzden yönetimde mutlaka İtalyanlar olmalı.

"Bugün büyük kalecilerimiz olduğunu söyleyemeyiz"

- Tarihe geçen efsane bir kalecisiniz. Fakat bugün İtalya'da Buffon dışında ön planda olan bir kaleci göremiyoruz. Buffon'un kariyerini sonlandırmasının ardından Milan'ın genç kalecisi Donnarumma bu yükü sırtlayabilir mi?

Dino Zoff: Bugün büyük kalecilerimizin olduğunu söyleyemeyiz. Buffon kendini tüm dünyaya kanıtlamış başarılı bir kaleci. Donnarumma kariyerine çok iyi başladı. 17 yaşında ve Milan gibi bir kulüpte oynuyor. Kariyerini zirveye taşıması için her türlü imkana sahip. Yani her şey kendi elinde.

"Türk taraftarları müthiş atmosfer oluşturuyor"

- Biraz da Avrupa'yı konuşalım. Türk futbolunu yakından tanıyorsunuz. Beşiktaş'ın Napoli'yi, Fenerbahçe'nin de Manchester United'ı yenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İngiliz ve İtalyan takımlarında bir düşüş sorunu yaşanıyor mu?

Dino Zoff: Her iki ülkede de sıkıntılar olduğunu görmek mümkün. Türk taraftarlar, takımlarının başarıya ulaşması için hem kendi sahalarında hem de deplasmanda müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar. Stadyumdaki coşkularına çok kez şahit oldum. Bu da tabii ki futbolcuların performanslarına yansıyor. Türk kulüplerinin başarılarını sürdürmelerini temenni

ediyorum. Avrupa'da yeniliklere ihtiyaç var.

"Galatasaray'a karşı kaybettik"

- Türkiye'de bulunduğunuz günlerden aklınızda neler kaldı?

Dino Zoff: 2001 yılında Lazio ile Galatasaray'a karşı oynamıştık. Büyük fırsatlar yakalamamıza rağmen maçı kaybettik. Aklıma ilk gelenler bunlar. Ayrıca harika bir şehre ve coşkulu atmosfere şahitlik etmiştik.

- Kariyerinizde en üst seviyeye ulaştınız. Bugün imkân verseler ilk yapacağınız şey ne olurdu?

Dino Zoff: Kariyerimde her şeyi en iyi şekilde yapmaya özen gösterdim. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Ama artık belirli bir yaşa geldim. Şu anda yaptığım tek şey kendime zaman ayırıp futbolu dışarıdan gözlemlemek.

"İtalya her zaman turnuva takımı olmuştur"

- Dünya Kupası'nda İtalya ve yakından tanıdığınız Fatih Terim'in Türkiye'sinin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya Kupası'nı kazanmış birisi olarak önümüzdeki şampiyonanın nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz?

Dino Zoff: İtalya'nın gruptan çıkacağını düşünüyorum. İtalya her zaman bir turnuva takımı olmuştur. Bana göre yine başarılı olacaklar. Avrupa Şampiyonası'nda gördük, sürpriz takımlar çıkabiliyor. Türkiye'nin Rusya'ya gitmesi için grup maçları önemli olacak. Ancak asıl önemli olan Dünya Şampiyonası'na fiziksel ve mental olarak nasıl gittiğiniz.

"Futbolcunun gelişmesi için mücadele etmesi gerekiyor"

- Bugün genç sporculara fazla yatırım yapılmıyor. Kulüpler bu yönde yatırımlarını nasıl yapmalı?

Dino Zoff: Buna pek katılmıyorum. Bizim zamanımızda alt yapı diye bir şey yoktu ama buna rağmen dünya çapında yıldızlar çıktı.



Futbolcunun gelişmesi için kulüplerin desteği önemli ama bunun da öncesinde yetenekli oyuncuların seviye atlamayı istemesi lazım. Çok çalışıp mücadele etmeleri gerekiyor. Ben İtalya'da durumun farklı olduğunu, gençlerin önüne gerekli imkanların sunulduğunu düşünüyorum