Dinleyici locasından açılıma protesto

T24 - TBMM Genel Kurulu, Kürt açılımına ilişkin genel görüşme yapılırken dinleyici localarında yapılan protestolara sahne oldu. Genel görüşmenin tamamlanması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, "Dinleyici locasında eylem yapanları, bir kadın milletvekilinin getirdiği, eylem yapma düşüncesiyle bilerek getirdiği yolunda ilgililerden bilgi aldım" açıklamasında bulundu.



Genel görüşmede AKP adına söz alan Adana Milletvekili Ömer Çelik konuşurken, dinleyici localarından biri erkek iki izleyici, "Amerikan projesi istemiyoruz" diye bağırdı. Protesto üzerine Meclis polisi dinleme locasındaki iki gence müdahale etti. Polis, iki genci ağızlarını kapatarak götürdü.



Protestoculardan birisinin adının İlkay Akay olduğu, eylemcilerin Tüarkiye Gençlik Birliği üyesi oldukları belirtildi.



Eylemcileri Meclis'e bir kadın veki getirdi



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, dinleyici locasında eylem yapanları bir kadın milletvekilinin getirdiği, eylem yapma düşüncesiyle bilerek getirdiği yolunda ilgililerden bilgi aldığını açıkladı.



Şahin, "demokratik açılım" konusundaki genel görüşmeden sonra kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:



"Dinleyici locasında eylem yapanları, bir kadın milletvekilinin getirdiği, eylem yapma düşüncesiyle bilerek getirdiği yolunda ilgililerden bilgi aldım. Nitekim Meclis'te 10 Kasım'da açılan pankartları da organize eden kendileridir.



Tabii (16 Kasım) pazartesi günü yapılacak Başkanlık Divanı'na bunları getireceğiz. Divan'da bunları görüşeceğiz. Geçmişte buna benzer konularla ilgili Divan'ın vermiş olduğu bir takım kararlar var. Genel Kurul'a kadar intikal etmiş bir takım uygulamalar var.



Bu bağlamda, bu kadın milletvekili arkadaşımızın TBMM'ye, davranışlarıyla gölge düşürdüğü, milletvekilliği dışında bu tür eylemlerle uğraşmayı kendisine meslek edindiği şeklinde bir düşünceye sahibim. Onun adına son derece üzgünüm. Özellikle hanımlar adına son derece üzgünüm. Türk kadınları bu tür görüntü vermezler. Türk kadınlarını çok kötü temsil ettiğini düşünüyorum."



Şehit yakınlarının protestosu



Dinçer'in konuşması sürerken, genel görüşmeyi izleyen şehit yakınları da protestoda bulundu. Pakize Akbaba adlı şehit yakını bayrak açarak "Nereye gitseniz açılım. Beni susturamazsınız" diye bağırdı.



Polise elindeki bayrağı vermek istemeyen Akbaba, ziyaretçi locasını basın koridoruna bağlayan merdivenlerde protestosunu sürdürdü, müdahale etmek isteyenlere "Dokunmayın bana" diye bağırdı.



Loca perdesi kapanıp açıldı



Protestolar üzerine dinleyici locasının perdeleri ağır ağır kapanmaya başladı.



Bu sırada İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet tan "Açılım varken kapatıyorlar" diye seslendi.



MHP sıralarından da oturumu yöneten TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e "Başbakan'dan yine fırça yiyeceksin, perdeyi aç" diye laf atıldı.



Tepkiler üzerine Şahin, "Arkadaşlar perdeyi kapatmayın" deyince yarısına kadar kapatılan dinleyici locası perdesi tekrar açıldı.