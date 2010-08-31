‘Dinletti’ iddiasına anında soruşturma

T24 - Taraf gazetesinde dün “Aslan Paşa’nın suçlu kulakları” başlığıyla manşetten verilen haberde, 2007’de korgeneral rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Aslan Güner’in PKK’lıların dinlenmesi amacıyla Genelkurmay Elektronik Sistemleri Komutanlığı’na İsrail’den aldırdığı sistem ile yaklaşık 2 bin kişiyi yasadışı biçimde dinlettiği iddia edildi.





Genelkurmay Başkanlığı’nı 27 Ağustos’ta devralan Orgeneral Işık Koşaner, bu görevdeki ilk idari soruşturmasını dün başlattı. Koşaner’in talimatıyla Taraf gazetesinde yer alan ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner’in, 2007’de Genelkurmay İstihbarat Başkanı’yken PKK’lıları dinlemek amacıyla aldırdığı sistemle, 2 bine yakın kişiyi yasadışı biçimde dinlettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Taraf gazetesinde dün “Aslan Paşa’nın suçlu kulakları” başlığıyla manşetten verilen haberde, 2007’de korgeneral rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan Güner’in PKK’lıların dinlenlenmesi amacıyla Genelkurmay Elektronik Sistemleri (GES) Komutanlığı’na İsrail’den aldırdığı sistem ile yaklaşık 2 bin kişiyi yasadışı biçimde dinlettiği iddia edildi.



2005 tarihli Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanunu’na göre, dinleme yetkisi bulunmayan GES Komutanlığı’na alınan cihazın 06 AD 6382 plakalı Mercedes Benz marka bir araca monte edildiği ifade edildi. Bu araç vasıtasıyla dinleme yapıldığı belirtilen haberde, Güner’in dinlemeninin gerekçesi olarak şunları belirttiği kaydedildi:



“Cep telefonlarıın, teröristlerce lojistik-kurye unsurlarıyla haberleşmek, yandaş ve sempatizan kesiminden güvenlik güçlerinin hareketleri hakkında bilgi alabilmek, arazideki buluşmalarını ayarlamak, örgütten habersiz olarak aileleriyle görüşmek, tuzaklanmış patlayıcıları uzaktan patlatmak amacıyla sıkça kullandığı bilinmektedir. Sinyal Analiz Projesi kapsamında birinci öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan, cep telefonlarının dinlenmesi yeteneğinin GES Komutanlığı’na bir an önce kazandırılması yüksek öneme haizdir.”



Sistemle, BDP milletvekilleri Sırrı Sakık, Sebahat Tuncel, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana, EDP Genel Başkanı Ziya Halis, sanatçı Kenan Işık ile akademisyenler Prof. Baskın Oran ve Prof. Doğu Ergil ile yazar Orhan Miroğlu’nun da dinlendiği iddia edildi.



Haber üzerine Genelkurmay’ın internet sitesine saat 09.50’de konulan bilgi notunda, “Bir gazetede terör örgütüne yönelik olarak temin edilen bir teknik cihazın başka maksatlarla da kullanıldığı şeklinde bir haber yer almıştır. Konu ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi. Soruşturmanın 30 Ağustos törenlerinin yapıldığı sırada açıklanması dikkati çekti.





Soruşturmada bir ilk



Bir önceki Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ döneminin aksine Koşaner döneminde ilk uygulama bir başka yönüyle de dikkati çekti. Başbuğ döneminde, basındaki haberlerle ilgili genellikle bir gün sonra açıklama yapılırken, bu kez soruşturma başlatıldığı bilgisinin aynı gün sabah erken saatlerde duyurulması, “Koşaner döneminin” farkını ortaya koymuş oldu.





‘ Soruşturulmayı ben istedim’



30 Ağustos resepsiyonda konuşan Org. Güner, “Soruşturma açılmasını ben talep ettim. TSK yurt içinde dinleme yapmaz” dedi. Güner, “O cihazlar Savunma Sanayi İcra Kurulu kararıyla alındı. Altında Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın imzaları var. Terörle mücadele için alınmıştır. Bunlar yurt içinde dinleme yaptıysa da o cihazların başında ben oturmuyorum. Kimin hatası varsa hesabını verir. Üçüncü ülkeleri dinlemek maksadıyla alındı” diye konuştu.







