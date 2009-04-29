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Dünya

Dinleri kavga ettiren oyun kaldırıldı

Temsili peygamber karakterlerinin kavga ettiği 'İnanç Savaşları' adlı video oyun, tasarımcı şirket tarafından internet sitesinden kaldırıldı.

29 Nisan 2009 03:00

Temsili peygamber karakterlerinin kavga ettiği 'İnanç Savaşları' adlı video oyun, tasarımcı şirket tarafından internet sitesinden kaldırıldı. 

İKT: 'Peygamber kavgası' oyununu kaldırın

Oyunun tasarımcısı, merkezi İtalya'da olan Molleindustria adlı şirket, İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT), oyunun dinlere saygısızlık içerdiği için internetten kaldırılmasını istemesinin ardından, bu talebi yerine getireceklerini bildirdi.

Oyunun bulunduğu Molleindustria adlı sitedeki açıklamada ise, oyunun kaldırılmasının 'sembolik bir hareket olduğu', ama oyunun kopyalarının internette kolayca bulunabileceği belirtildi. Sitedeki açıklamada, 'İKT'nin resmi açıklamasından sonra oyunun kaldırılmasına karar verildiği' kaydedildi.

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