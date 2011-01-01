Dinleri buluşturan stadyum!

T24 - G.Saray’ın yeni stadının 3. katına mescit inşa edilecek. Diğer dinlere mensup kişiler için bir ibadethane merkezi için de teklif verilecek.





Galatasaray, Seyrantepe’de bir ilke daha imza atıyor. Sarı kırmızılı kulüp, Barcelona modelini örnek alarak, maçlardan önce dua etmek ya da dini vecibelerini yerine getirmek isteyen futbolcular için Türk Telekom Arena’nın soyunma odalarına birer tane mescit, kilise ve sinagog olarak kullanılabilecek bir boş alan bırakacak. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena için gecesini gündüzüne katan proje lideri ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işın Çelebi, “Barcelona Nou Camp Stadı’nın altında bir kilise var. Bu kilise futbolcular için yapılmış. Oyuncular maçlardan önce eğer isterlerse burada dua ediyorlar. Böylece maça manevi yönden de hazırlanıyorlar. Seyrantepe’nin soyunma odaları çok geniş. Biz de Türkiye’de forma giyen yerli ve yabancı oyuncular için böyle bir alan bırakmayı düşündük. Bu alanı kilise, sinagog ya da mescit diye isimlerdirmedik. Her dinden oyuncu bu alanda maç öncesi duasını gerçekleştirebilecek. Aslantepe, Türkiye’de bu bakımdan da bir ilk olacak” dedi.





Yöre halkına hizmet



Sarı kırmızılı kulübün Seyrantepe ile ilgili projesi bununla da sınırlı değil. Protokol tribününün bulunduğu üçüncü kata bir mescit inşa ediliyor. Bu mescitte maçları izlemek için tribüne gelen seyirciler ibadetlerini yerine getirebilecek. Mescidin kapasitesi önümüzdeki günlerde belli olacak.



Aslantepe’nin imar planında stadın girişinde bir Aslanlı Yol bulunuyor. TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) projesinde bu yolun başında bulunan bölgede bir cami yapılması öngörülüyor. Bu cami maç günleri dışında yöre halkına hizmet verecek. Sarı kırmızılılar, bu projeye hıristiyan ve musevi vatandaşlarımız ile farklı dinlere mensup konukların ibadetlerini yerine getireceği bir merkezin eklenmesini istiyor.





Örneği Bilkent modeli



Bu amaçla TOKİ ile bir araya gelip projede bu yönde değişklik yapılması teklif edilecek. Sarı kırmızılar bu düşünceleri için Bilkent Üniversitesi’ndeki modeli örnek gösteriyor. Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” sözü ile hareket eden sarı kırmızılılar, bu girişimleriyle yabancı konuklarının da gönlünü kazanmayı hedefliyor.





Lütfen açılış maçına araba ile gelmeyin



G.saray’ın yeni stadı Türk Telekom Arena, 15 Ocak’ta kapılarını açacak. Stat, Ajax’la oynanacak gala maçına hazır. Ancak ortada bir sorun var. O maça kadar Cendere Yolu yetişmeyecek. G.Saray’ın yöneticisi Ali Haşhaş, açılışa gelecek olan misafirlere bir ricada bulundu; “Lütfen herkes arabası ile gelmesin. Metro ve toplu taşıma araçlarını kullansınlar.” Başkan Adnan Polat’ın Seyrantepe’ye davet ettiği kulüp başkanları, 4 Ocak Salı günü stadı gezecek. 5 Ocak Çarşamba günü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve geniş bir davetli topluluğunun da hazır bulunmasıyla stada ulaşımı sağlayacak metro hattı açılacak.





Aslantepe’ye 376 kamera



Türk Telekom Arena nın proje lideri Işın Çelebi, yeni statlarıyla ilgili Hürriyet’e detaylı bilgi verdi.



Türk Telekom Arena’nın proje lideri olan yönetici Işın Çelebi, Hürriyet’e yeni statla ilgili detaylı bilgiler verdi: “Statta toplam 376 kamera var. Bunların 242’si 360 derece dönen kamera sistemi ve 134 tanesi ise sabit. 6 yürüyen merdiven, 13 asansör, 96 erkek, 70 kadın ve 15 engelli tuvaleti bulunuyor.



Aslantepe’nin yolları için de 4 ana şalter var. Metro, 2-TEM-Otoyol bağlantısı, Seyrantepe Sanayii Sitesi geliş-gidiş bölümü ve Cendere Deresi yaya bağlantı yolu var.



Alttan ısıtmalı



4 ana koldan giriş olacak. Ve 112 turnike bulunacak. Saha alttan ısıtmalı olacak.”



