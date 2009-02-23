Dinlenmeye karşı böcek engelleyici

Dinleme cihazlarını etkisiz hale getiren cihazların satışında patlama yaşandı.



Son 6 ayda dinleme cihazları ile ortam dinlemesini engelleyen cihazların satışında patlama yaşanıyor. Casus Böcek Teknoloji Hizmetleri Firması sahibi Özcan İnan, son 6 ayda böcek ses kayıt cihazları ile ortam dinlemeyi engelleyen cihazların satışında yüzde 60 artış olduğunu belirtti.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ergenekon operasyonuyla birlikte ortaya çıkan yasadışı telefon ve ortam dinlemeleri, yurttaşın günlük yaşamına da yerleşmekte gecikmedi. Casus Böcek Teknoloji Hizmetleri Firması sahibi İnan, çeşitli ses kayıt cihazları ile dinlemeyi engelleyen cihazlar arasında en fazla rağbet görenlerin sırasıyla böcek ses kayıt cihazları, böcek engelleyiciler (ortam dinlemeyi engelleyen cihazlar), casus kameralardan oluşan kalem kameralar ile böcek telefon yazılımlarının olduğunu belirtti.



Yüzde 60 arttı



Böcek ses kayıt ile böcek engelleyicilerin satışlarında son 6 ayda yüzde 60 artış olduğunu söyleyen İnan, ürünlerin en fazla Ankara ve İstanbul’dan alıcı bulduğunu ifade etti. İnan, ses kayıt cihazlarını talep eden müşterilerin çoğunlukla personelini takip etmek isteyen işadamları ile aldatıldığını düşünen eşlerden oluştuğunu, böcek tespit cihazlarının ise genellikle bürokratlar tarafından talep edildiğini belirterek en sık karşılaştıkları sorunun ise “cihaz ya da yazılımın incelenmesi durumunda tespit edilip edilemeyeceği” yönünde olduğunu söyledi.



Söz konusu ürünlerin fiyatları 110 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar artabiliyor. Böcek telefon yazılımları 750 ile 4 bin 500 TL arası, böcek ses kayıt cihazları 110 ile 1090 TL arası, böcek dinleme cihazları 190 ile 2 bin 200 TL arası, böcek tespit ve engelleyici cihazlar ise 800 ile 5 bin TL arasında değişiyor.



300 metreden yayın



• “Böcek Verici” diye tabir edilen ve uzaktan dinlenebilen mini cihazlar, kibrit kutusu büyüklüğünde olup 300 metre mesafeden yayın yapabiliyor.



• Mesafe sınırı olmadan yayın yapan “GSM Böcek Vericiler” kibrit kutusundan biraz daha büyük olup elektrikli bir cihazın içine saklanabilme özelliğine sahip.



• “Böcek GSM Oto” adı altında satışa sunulan ve arabanın içine yerleştirilen sınırsız mesafeli dinleme cihazları, enerjiyi arabanın aküsünden aldığı için uzun süre takip yapabilen bir sistem olma özelliği taşıyor.



• “Böcek Telefon Yazılımı” adı altında satılan telefon dinleme yazılımları, dinlemek istenen kişinin telefonuna yükleniyor. Bunun için telefonun uyumlu bir model telefon olması gerekiyor. Genelde Nokia’nın Symbian modellerine yüklenebiliyor. Yüklenebilmesi için telefonun elinizde olması şart çünkü bu yazılımlar uzaktan yüklenemiyor. Bazı yayınlarda telefona SMS göndererek bu yazılımın yüklenebildiğini söyleniyor ancak bu doğru değil, yazılım hiçbir şekilde uzaktan yüklenemiyor.



• “Böcek Ses Kayıt Cihazı” ise bir demir para büyüklüğünde olup ortamdaki sesi kaydediyor. Çok ufak olduğu için her yere gizlenme şansı bulunuyor. Hassas mikrofonu sayesinde 15 metrekare alandaki sesleri net olarak kaydediyor. Yaklaşık 3 gün kayıt süresi var.

