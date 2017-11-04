Dinlenme tesisindeki araçtan büyük vurgun (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde gerçekleştirdikleri soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tesise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iki araçla park halindeki aracın yanına geldikleri görüldü. Şüphelilerin, hafif ticari aracı, soydukları aracın önüne park edip kendilerini kamufle ettiği, ardından, bir kişinin aracın arka camını kırıp soygunu gerçekleştirdiği. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.



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