Dinlenme tesisindeki araçtan büyük vurgun

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bulunan 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında TEM\'in Düzce kesimi Gümüşova mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a 06 FR 0345 plakalı otomobille ziynet eşyası götüren H.M.A. ve yanındaki 2 kişi, tesiste mola verdi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin arka camını kırıp içerideki 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para bulunan çantayı alıp kaçtı. Mola sonrası araca döndüklerinde durumu fark eden 3 kişi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, araçta parmak izi aradı, çevrede araştırma yaptı. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.