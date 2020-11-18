T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı

18 Kasım 2020 20:52

Mersin'in Silifke ilçesinde, Haber- İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinde kazan dairesindeki su tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren Haber-İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinin bodrum katında bulunan kazan dairesindeki su ısıtma tankı, basıncın yükselmesi sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan tesis müdürü Y.A. (51) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA

ETİKETLER

silifkemersinhaber iş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24