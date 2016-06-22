Dinlenme tesisinde eli tespihli 'Nazi bebek' satılıyor!

İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Ankara yönünde ve Bolu yakınında bulunan dinlenme tesislerinde elinde tespit, şapkasında gamalı haç bulunan bir oyuncak bebek satılıyor. Vatandaşların adını ‘Nazi bebek' koyduğu oyuncak bebeğin başında bir bere, elinde ise tespih var. Ancak bebek adını, berenin üzerinde yer alan, dünyanın birçok yerinde ‘ırkçılığı' sembolize ettiği için tepkiyle karşılanan gamalı haçtan alıyor.

Habertürk’ten Serkan Akkoç’un haberine göre, ‘Nazi bebek'le ilgili vatandaşlar rahatsızlıklarını söylediğinde tesis yetkilileri, oyuncağın bilinçli olarak getirilip, satılmadığını söylemekle yetiniyor. Tesis yetkilileri, oyuncağın İstanbul'da bulunan bir hediyelik eşya firmasından alındığını söylüyor.

Etiketinde Çince açıklamaların bulunduğu ‘Nazi bebek'le ilgili can alıcı sorun ise etiketin üzerinde, ürünün çocuklar için güvenli ve sağlıklı olduğunu işaret eden, Avrupa Birliği mevzuatına göre üretildiğini belirten CE işaretinin bulunmaması. Yani büyük olasılıkla denetimden de geçmemiş olan ‘Nazi bebek'in kanserojen ürün içerip içermediği de cevaplanamayan sorular arasında. İthalatçı firmanın ise İstanbul Ticaret Odası'nda kaydı bulunmuyor.

Gamalı haçın anlamı nedir?

Nazilerin başlıca sembolü, üzerinde ‘gamalı haç' bulunan bayraktı. Bayrak siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşuyordu. Bu renkler Alman İmparatorluğu'nu simgelemekteydi. Bu üç renk, I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti rejimi karşıtı Alman milliyetçileri tarafından kullanıldı. Naziler günümüzde de kullanılan siyah, kırmızı ve sarı renkli Almanya bayrağını kınamış ve bir utanç sembolü olarak kabul etmişti. Adolf Hitler, Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabında Nazi bayrağının anlamını şöyle tanımlamıştı: "Kırmızı renk; nasyonal sosyalizmin toplumsal fikrini, beyaz renk; ulusal fikri, siyah renkli gamalı haç; Aryan insanın zaferi için mücadele misyonunu temsil eder ve aynı şekilde, yaratıcı çalışma zaferi, her zaman olmuştur ve her zaman antisemitik olacaktır."