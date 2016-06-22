T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dinlenme tesisinde eli tespihli 'Nazi bebek' satılıyor!

Oyuncağın üzerinde çocuklar için güvenli ve sağlık olduğunu işaret eden etiket de bulunmuyor

22 Haziran 2016 22:45

İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Ankara yönünde ve Bolu yakınında bulunan dinlenme tesislerinde elinde tespit, şapkasında gamalı haç bulunan bir oyuncak bebek satılıyor. Vatandaşların adını ‘Nazi bebek' koyduğu oyuncak bebeğin başında bir bere, elinde ise tespih var. Ancak bebek adını, berenin üzerinde yer alan, dünyanın birçok yerinde ‘ırkçılığı' sembolize ettiği için tepkiyle karşılanan gamalı haçtan alıyor.

Habertürk’ten Serkan Akkoç’un haberine göre, ‘Nazi bebek'le ilgili vatandaşlar rahatsızlıklarını söylediğinde tesis yetkilileri, oyuncağın bilinçli olarak getirilip, satılmadığını söylemekle yetiniyor. Tesis yetkilileri, oyuncağın İstanbul'da bulunan bir hediyelik eşya firmasından alındığını söylüyor.

Etiketinde Çince açıklamaların bulunduğu ‘Nazi bebek'le ilgili can alıcı sorun ise etiketin üzerinde, ürünün çocuklar için güvenli ve sağlıklı olduğunu işaret eden, Avrupa Birliği mevzuatına göre üretildiğini belirten CE işaretinin bulunmaması. Yani büyük olasılıkla denetimden de geçmemiş olan ‘Nazi bebek'in kanserojen ürün içerip içermediği de cevaplanamayan sorular arasında. İthalatçı firmanın ise İstanbul Ticaret Odası'nda kaydı bulunmuyor.

 

Gamalı haçın anlamı nedir?

 

Nazilerin başlıca sembolü, üzerinde ‘gamalı haç' bulunan bayraktı. Bayrak siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşuyordu. Bu renkler Alman İmparatorluğu'nu simgelemekteydi. Bu üç renk, I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti rejimi karşıtı Alman milliyetçileri tarafından kullanıldı. Naziler günümüzde de kullanılan siyah, kırmızı ve sarı renkli Almanya bayrağını kınamış ve bir utanç sembolü olarak kabul etmişti. Adolf Hitler, Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabında Nazi bayrağının anlamını şöyle tanımlamıştı: "Kırmızı renk; nasyonal sosyalizmin toplumsal fikrini, beyaz renk; ulusal fikri, siyah renkli gamalı haç; Aryan insanın zaferi için mücadele misyonunu temsil eder ve aynı şekilde, yaratıcı çalışma zaferi, her zaman olmuştur ve her zaman antisemitik olacaktır."

 

ETİKETLER

Nazi bebekoyuncakboludinlenme tesisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24