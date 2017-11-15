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Dinlenme tesisi işletmecisi oturduğu sandalyede öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, Yüksel Alper (43), kendisine ait dinlenme tesisindeki sandalyede otururken yaşamını yitirdi

15 Kasım 2017 19:09

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, Yüksel Alper (43), kendisine ait dinlenme tesisindeki sandalyede otururken yaşamını yitirdi.
Osmancık\'ta, İstanbul-Samsun D–100 karayolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin işletmecisi Yüksel Alper, yemekhanedeki sandalyede bir süre oturdu. Alper\'e seslenen çalışanları cevap alamadı. Öldüğü belirlenen Alper\'in cenazesi otopsi için Osmancık İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan ön otopsi sonrası, kesin ölüm sebebinin tespiti için Yüksel Alper\'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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