Dinlenme korkusu kazandırdı

Cep telefonu sinyali karıştırıcı cihazların (Jammer) satışı son aylarda tam bir patlama yaşıyor



Davası ile birlikte gündeme gelen dinleme ve izleme olaylarının ardından, cep telefonu sinyali karıştırıcı cihazların (Jammer) satışında patlama yaşanıyor. Halen yasal olarak sadece TSK, MİT ve Emniyet tarafından kullanılabilen bu cihazlara artan taleple, ürünleri internetten satan sitelerin stokları tükendi.



Vatan gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz ay Jammer satışlarının 3’e katlandığı belirtilirken, siyasetçilerin, iş adamlarının ve sanatçıların konuşmaların dinlenmesini önleyen bu cihazların peşine düştüğü vurgulanıyor. Jammer’ların perakende satışı, iletişim özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle yasaklanmış durumda. Ancak talep artışının da etkisiyle internet üzerinden bu ürünleri satan pek çok şirket bulunuyor.



Toplu alımlar başladı



Yasal sıkıntı nedeniyle adını açıklamayan bir güvenlik şirketi sahibi özellikle iş adamlarının ve büyük firmaların satışlarını son dönemde toptan yapar hale geldiğini belirtti. Firma sahibi, “Jammer adı verilen cihazın Türkiye’deki ilk müşterileri camilerdi. Cemaati rahatsız ediyor diyerek Jammer adı verilen ve frekans karıştırıcı cihazlar önce camilerde kullanılmaya başlandı. Ancak son dönemde dinlenme endişesinin artması ile satışlarımız neredeyse 3 kata yakın artmış durumda. Devlet memurları, parti yöneticileri, işadamları, sanatçılar, bankacılar bu cihazları en fazla alanlar arasında. Hatta bizden ürün talep eden bir ünlü işadamına ait firma 15 adetlik bir alım gerçekleştirdi” dedi.



Böcek’i etkisiz kılıyor



Güvenlik cihazları arasında en fazla ilgiyi gören Jammer, cep telefonlarının frekansını karıştırmasının yanında böcek adı verilen dinleme cihazlarına karşı da çözüm üretiyor. EGS Mühendislik şirketinin Satış Direktörü Mustafa Ender, Jammer’ların GSM şebekelerinin yayın yaptığı 900 ve 1800 mhz’lik dalga boylarında karşıt yayın yaparak cep telefonu frekansını engellediğini belirtti. Bu cihazların fiyatı 380 TL’den başlarken 30 bin dolara kadar çıkabiliyor. 380 TL’den başlayan SNK-2100 Mesafe Ayarlı Kumandalı Jammer’ın 10 metre ile 150 metrelik bir alanda çalıştığını belirten Ender, “Jammer’lar ayrıca ’Böcek’ adı verilen kablosuz dinleme cihazları ve kablosuz gizli kamera frekansları ile telefonların bilgi işlem sistemlerine ve sunuculara takılarak uzak noktalara GPRS ile kaçak veri transferini de engelliyor” diye konuştu.



’En güçlüsünü ver’



İş adamları ve şirket yöneticilerinin bu tür teknolojilere oldukça uzak olduğunu ve bu tip müşterilerin ’Bana en güçlü olanını ver’ dediğini söyleyen Ender’e göre klasik Jammer’lara oranla daha güçlü olan çanta tipi modeller son dönemde en fazla sorulan ürünler arasında. Yalnız resmi kurum ve kuruluşlara satılabilen ve yaklaşık 1 kilometre mesafedeki konuşmaları engelleyip böcekleri etkisiz hale getiren bu cihazların fiyatı 5 bin 500 dolardan başlarken 30 bin dolara kadar ulaşıyor.



Gizli kamera avcısı



Son dönemde birbiri ardına çıkan gizli kamera kayıtlarına önlem almak isteyenlerin tercihi ise ‘gizli kamera avcısı’ adı verilen bir cihaz. Fiyatı 575 TL’den başlayan cihaz 1.600 dolara kadar çıkıyor ve evinizdeki, iş yerinizdeki, aracınızdaki gizli kameraları ortaya çıkarıyor. Bu cihaz ortamda bulunan gizli kamerayı kendi üzerinde bulunan LCD ekranı üzerinde size izletiyor ve yerini gösteriyor. Alet, sizinle görüşmeye gelen kişinin üzerinde, çantasında ya da değişik yere saklanmış olan gizli kamera cihazı varsa ikaz tonuyla karşıdakiler tarafından fark edilmeden sizi uyarıyor.



Hangi ürün ne kadar?



Jammer FİyatI



SNK-2100 380 TL



DSC-100 (Kumandalı) 480 TL



FD-103 CE Profesyonel 1.700 TL



FDX-103 CE Profesyonel 2.200 TL



Power FD-100 CE 1.200 TL



1001 GSM Engelleyici Watt 4.500 dolar



Çanta Tipi Sinyal Önleyici 5.500 dolar



TX Mobil Jammer 1.100 TL



Kamera Tespİt CIhazlarI FİyatI



Lazerli Kamera Tespit Cihazı 575 TL



Gizli Kamera Avcısı-1600 AZI 1.850 TL



Gizli Kamera Avcısı 680 TL



Dinlenmemek için GSM’e kriptolu yazılım yükletiyorlar



Son dönemde cep telefonlarının dinlenmemesi için çok tercih edilen bir diğer yöntem ise telefon görüşmesi şifreleme cihazı adı verilen PhoneCrypt yazılımı. 456 TL’ye malolan bu sistem mobil telefonları üzerinden yapılan görüşmelerin güvenli olmasına önem veren şirketler ve özel şahıslar tarafından talep ediliyor. PhoneCrypt telefon görüşmelerini kriptolayan yazılım özelliğini taşırken, görüşmeler iki yönde şifreleme (end to end) askeri standartlar seviyesinde korunuyor. Microsoft Windows Mobil tabanlı bu yazılım ikili konsepte göre çalışıyor, yani güvenli görüşme yapabilmek için görüşme yapan her iki tarafın da telefonlarına PhoneCrypt yüklenmesi gerekiyor.



Acarer: Jammer satışı yasak ama



Telekomünikasyon Kurumu’nun başındaki isim Tayfun Acarer de bir süre önce Jammer satışındaki artışa işaret ederek, “’Beni dinliyorlar, izliyorlar’ diyen birçok kuruluş, vatandaş teknolojik çözümler arıyor. Ancak Jammer denilen bu cihazları kullanmak yasak” demişti. Acarer, bu alanda yeni bir yasanın gerektiğinin altını çizerek, “Geçmişte böyle bir yasak getirilmiş. Ancak gelişen teknoloji yeni ihtiyaçları ortaya çıkarabiliyor. Bu artık bir ihtiyaçsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Bence standartları belirlendikten sonra kullanım serbestleşebilir. Ancak kanun düzenlemesi şart” diye konuştu.



ATO’ya izin çıkmamıştı



Kilis Valiliği, MEB (okullar için), Ankara Ticaret Odası, TRT, Sağmalcılar Cezaevi, Diyarbakır Büyükşehir Bel. Başk. ve bazı akaryakıt istasyonları Jammer kurma isteği ile TK’ya başvurmuş, talepleri reddedilmişti.

