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‘Dinleniyor muyum ben de bilmiyorum’

Üç Yargıtay mensubu arasında geçtiği iddia edilen görüşmenin dinlenmesiyle yargı, yasadışı dinlemelere sert tepki gösterdi.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Gerçeker, “Hep Yargıtay’la, Danıştay’la ilgili yasal olmayan dinlemeler söz konusu. Şu anda dinlenip dinlenilmediğimi bilmiyorum” dedi

Üç Yargıtay mensubu arasında geçtiği iddia edilen görüşmenin dinlenmesi sonrasında yargı, yasadışı dinlemelere sert tepki gösterdi. Yargı mensupları, Genelkurmay’ın yasadışı dinleme iddiasını soruşturan hükümetin, Yargıtay’a neden kayıtsız kaldığı sorusunu yöneltti.

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, soruşturma başlattıklarını açıklarken, şunları söyledi:

“Basında çıkan konuşmalar yasal mıdır, hukuki geçerliliği var mıdır, yok mudur, bilmiyoruz. Bunlar araştırılacak. Haberlere konu Yargıtay üyeleriyle adli tatil sonrasında görüşebilirim. İçerik itibarıyla hiçbir zaman tasvip edilecek bir şey değil. Bir Yargıtay üyesinin, hâkimin, insanın söyleyebileceği, konuşabileceği şeyler değil. Ama, hep Yargıtay’la, Danıştay’la ilgili yasal olmayan dinlemeler söz konusu.”

Daha önce de Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anımsatan Gerçeker, konunun sonuçlanmadığını kaydetti.

Gerçeker, “kendisinin dinlenildiğinden şüphe duyup duymadığının” sorulması üzerine de şunları söyledi:

“Şu anda dinlenip dinlenilmediğimi bilmiyorum. Verilere göre yasal olmayan dinlemeler yapılıyor. Bunu hiç kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Şunu unutmamak lazım, bugün bunu benim yararıma olduğu için hoş görebilirsen, yarın aynı durum sizi de vurabilir.”

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