Dinlenenlerin istatistiği yok

Adalet Bakanı Şahin “Son 3 yılda Türkiye’de kaç dinleme kararı alındı” sorusuna “Böyle bir istatistik yok” yanıtını verdi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Adalet Bakanlığı’na dinlemelerle ilgili bir soru önergesi verdi ve “Mahkemelerin CMK’na göre son üç yılda kaç dinleme kararı aldığını” sordu. Vatan'dan Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Bakan Şahin bu soruya, “2005-2006-2007 yıllarında telefon dinlemeleriyle ilgili olarak Bakanlığımızda istatistiki veri bulunmamaktadır” yanıtını verdi. Adalet Bakanlığı’nda suçlular, hükümlüler ve birçok konuyla ilgili geniş istatistiki bilgiler bulunmasına rağmen dinlemeyle ilgili istatistik tutulmaması dikkat çekti.



13 bin kayıt imha edildi



Şahin’in, 134 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıklarından gönderilen verilerin yer aldığı cevabında ilginç ayrıntılar da vardı. Buna göre, 2006-2007 ve 2008 yıllarında dinlemeye alınan 12 bin 888 kişinin iletişim kayıtları, haklarında kovuşturmaya gerek görülmediği için imha edildi. Veriler, her geçen yıl haklarında kovuşturmaya gerek görülmediği için dinleme kayıtları iptal edilen kişi sayısının arttığını da gözler önüne serdi. Adalet Bakanlığı’nın, 134 ağır ceza merkezi cumhuriyet başsavcılıklarından derlediği bilgiye göre, 2006’da iletişim kayıtları imha edilen kişi sayısı 2 bin 729 iken, 2007’de bu sayı 4 bin 947 kişiye, 2008’de de 5 bin 212 kişiye yükseldi.



10 gün içinde yok ediliyor



Yasal dinlemeler CMK’nın 135. maddesi çerçevesinde “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir” hükmü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Aynı yasanın 137. maddesi ise, dinlemeye alınan kişi hakkında kovuşturmaya gerek görülmemesi ya da hakim onayı alınmaksızın dinlemelerin yapılması durumunda, iletişim kayıtlarının 10 gün içinde imha edilmesini öngörüyor.



İstanbul ve Diyarbakır ilk sırada



İletişim kayıtları imha edilen kişi sayısının en fazla olduğu ilk 5 il şöyle:



2006- İstanbul (480 kişi), Diyarbakır (316), Van (311), Adana (288), Mersin (173)



2007- İstanbul (719), Diyarbakır (538), Adana (510), Mersin (361), Van (267)



2008- Diyarbakır (864), İstanbul (654), Van (514), Mersin (392), Adana (364)



TİB Başkanı Fethi Şimşek: Nüfusun binde biri dinleniyor



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “Kaç kişinin dinlendiğiyle ilgili istatistiki bilgi yok dedi. Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek kısa süre önce Türkiye’de kaç kişinin dinlendiği sorusuna şu yanıtı vermişti: ”Ben MİT, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın emanetçisiyim. Şunu açıklıyorum ki, Avrupa’daki dinlemelerin üstünde değil bizdeki dinleme sayısı. Nüfus oranına göre binde 1 olduğunu kamuoyu ile paylaşıyorum. Ortam dinlemesi dediğimiz yasa dışı yapılanları kastetmiyorum. İki kişi oturup konuşurken cebinizi açıp kaydetme de yasa dışıdır. Bunları kastetmiyorum. “Şimşek’in verdiği orana göre Türkiye’de toplam 71 bin kişi dinleniyor.

