Dinlenen telefonun perde arkası

Doğan Yayın Holding (DYH) Başkan Yardımcısı Soner Gedik, internet sitelerinde yayınlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile yaptığı telefon görüşmesinin "Maliye Bakanı Kemal Unatıkan’ın tavsiyesi ve yönlendirmesi" üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Gedik, Bakan Unakıtan ile 29 Ocak’ta yapılan görüşmenin ardından tavsiye üzerine gerçekleşen bu telefon görüşmesinin, Doğan Grubu’na son kesilen 914.8 milyon TL’lik vergi dosyasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Gedik, bu telefon görüşmesine ilişkin sorularımıza şu yanıtları verdi:



2003’le ilgili ihbarname geldi, hataları fark ettik



Mart, nisan aylarında Doğan Yayın Holding ve şirketleri nezdinde Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörleri tarafından incelenmeler başladı. Bunun ardından 2003 hesap dönemiyle ilgili olarak aralık ayında bir ihbarname geldi. Biz burada yapılan hatalardan, özellikle 2 tanesinden dolayı endişelendik. Bunlardan biri Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hisse senedi satışlarının KDV’ye tabi olmaması diğeri de kurumlar vergisi kanunu göre iştirak hisselerinin edinilmesine ilişkin finansman giderlerinin indirim konusu yapılamaması ile ilgiliydi. Bu iki konuda vergi kanunlarına, danıştay kararlarına, vergi uygulamalarıne, mukteza ve Maliye’nin genel uygulamalarına göre raporda hata yapıldığını gördük.



Başka hata olmasın diye bizzat Bakan’la görüştük



Bu konulardaki endişelerimizi iletmek üzere Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kendisinden randevu aldık. Çünkü bu ilk rapordu ve 2003 yılına aitti. Bu böyleyse diğerlerinde de hata yapılabilir endişesiyle Bakanlıkla görüşmek istedik. Zaten vergi usul kanuna göre her mükellefin bakanlıkla görüşmesi ve görüşlerini iletmesi yasal hakkıdır. Biz de Sayın Unakıtan’a endişelerimizi anlatmak için gittik ve anlattık. 29 Ocak’taki bu görüşme Sayın Bakan’ın makamında yapıldı.



Unakıtan, konuyu Ulusoy’a anlatmamızı tavsiye etti



Bu görüşmede biz de Sayın Bakan’a endişelerimizi anlattık, iki konuda bize hatalı rapor yazıldığını ve bundan sonraki yıllara ilişkin yapılacak incelemelerle ilgili endişelendiğimizi aktardık. Sayın Bakan da, ’eğer böyle bir hata varsa biz bunu düzeltiriz. Uzlaşma hakkınız var, konuşuruz, bundan sonra da böyle bir hatanın tekrar edilmemesi için çalışırız’ dedi. Kendisi ’Mehmet Akif Ulusoy ile görüş, zaten tanırsın, konuyu ona anlat ve önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü ikiniz bana gelin’ diye tavsiyesinde bulundu. Ayrıca özel kalem müdürüne randevu verilmesini söyledi.



Ulusoy’a, ’Sayın Unakıtan yönlendirdi’ diye söyledim



Sayın Bakan’ın bu sözleri üzerine dönüş yolunda Mehmet Akif Bey’i aradım, yoğun olduğu için beni ancak akşam arayabileceğini söyledi ve akşam üstü de cep telefonumdan aradı. Ben de Sayın Unakıtan’la aramızda geçen konuşmayı, yapılan hatayı, endişelerimizi Mehmet Akif Bey’e aktardım. Hatta bu görüşmeyi de Sayın Unakıtan’ın yönlendirdiğini, eğer bir hata varsa uzlaşma müessesesinin devreye girebileceğini söylediğini aktardım.



Unakıtan bölümü kesilmiş, ’özel istek’ havası verilmiş



DOĞAN Yayın Holding (DYH) Başkan Yardımcısı Soner Gedik, "Sayın Bakan Kemal Unakıtan’la yaptığım görüşmeye, onunla ilgili konuşmalarımıza ilişkin bütün bölümler yayınlanan konuşmalarda kesilmiş. Böylece sanki ben Mehmet Akif Ulusoy’dan bize özel bir şey istiyormuşum imajı yaratılmaya çalışılmış. Oysa bizim hiçbir kanunsuz talebimiz yok. Her mükellef gibi kanuni haklarımızı aradık. Ancak o günden sonra Sayın Bakanımızın hastalığı nedeniyle, bu üçlü buluşma maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi" dedi.



29 Ocak’ta görüştük, 17 Şubat raporu endişeyi doğruladı



SONER Gedik, Kemal Unakıtan’la yapılan görüşme ve Mehmet Akif Ulusoy’la yapılan telefon görüşmesi yapıldığı sırada, henüz 914.8 milyon TL’lik vergi ve cezasının gündemde olmadığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Bu görüşmelerin ardından biz bir daha Sayın Bakan ile biraraya gelemedik ama bu büyük rakamlı haksız raporlar tarafımıza yollandı. Şimdi bu telefon konuşması, sanki bu son konuyla ilgili konuşuyormuşuz gibi veriliyor. Bizim 29 Ocak’ta Sayın Bakan’la görüştüğümüz, Sayın Ulusoy’la konuştuğumuz konu 2003’teki 35 milyon liralık bir vergi ile ilgiliydi, 17 Şubat’ta bir başka dosya ile yaklaşık 918 milyon liralık bir vergi ortaya çıktı. Bu durum da bizim o günkü endişelerimizi doğruladı, biz 2003 yılından sonraki yıllar için de böyle bir haksızlık olur mu diye endişe ettik, oldu."



Bizim yaptığımız değil, görüşmeyi yayınlamak suç



YAYINLANAN telefon konuşması ile sanki Doğan Yayın Holding yöneticilerinin Maliye yetkilileri ile ’gizli bir pazarlık’ yaptığı havası verilmeye çalışıldığına dikkat çeken Soner Gedik, "Biz sadece hakkımızı aradık, Sayın Bakan’la gizli bir görüşme yapmadık, makamında görüştük. Onun tavsiyesi üzerine Mehmet Akif Ulusoy’la konuştuk. Bizim yaptığımız değil, bu konuşmaların bazı internet sitelerinde ve gazetelerde yayınlaması suç. Bunun için gereken yasal yollara başvuracağız."

