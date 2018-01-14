Dinlemeye takılmamak için 'Cono dili' oluşturmuşlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono Aşireti mensuplarının teknik takibe takılmamak için 24 kelimeden oluşan kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıktı.

Kent genelinde son dönemlerde artan \'aşk vaadiyle\' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 Ocak\'ta \'Cono Aşireti\' olarak bilenen kişilere yönelik 1000 polisle şafak baskını düzenledi. Önceden belirlenen 39 eve, 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın bizzat yönettiği şafak saatlerindeki baskında aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, \'aşk vaadiyle\' dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Operasyonda 31\'i kadın 46 kişi gözaltına alındı.

\'CONO DİLİ\'

Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan izinle, çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, operasyon başlattı. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin aralarındaki \'Cono Dili\' şöyle;

* Baylamak- Lapancılamak: Dolandırkak, yağlamaka. * Aryalamak: Ağızını aramak. * Çaltı: Mağdur. * Çarlatmak: Sorun çıkarmak. * Graba: Araba. *Apa: İşe çıkmak, işe gitmek. * Puşka: Silah. * Mok-Mık: Koymak. * Manuş: Polis. * Mul: Vatandaş. * Zen: Kadın, bayan. * Sayınlamak: Geri vermek, iade. * Keriyor: Konuşuyor. * Zanişleme - Canlamak: Takip etmek, kaçmak, gitmek. * Lemişler: Almışlar. * Çadırma: Getiren. * Yeken-Yoğma: Para, deste. * Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak. * Celletmek: Göstermek. * Keş: Hazır, nakit. * Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak. * Güre: Erkek. * Yemetlemek: İş yapmak, düşürümek, durdurmak. * Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan sonra kendi aralarındaki bir konuşmada, \"O iş tamam, parayı aldık. Acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar\" ifadelerinin de dinlemeye takıldığı ortaya çıktı.



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