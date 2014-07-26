Dinlemeye kimler takıldı?

Gözaltındaki 8 polis hakkında mahkemenin verdiği tutuklama kararının gerekçesinde Savcı Zekeriya Öz’ün teyzesinin oğlunun da Ergenekon kapsamında dinlendiği, polislerin mahkemeden dinleme kararı almak için sahte evraklar düzenlediği öne sürüldü

“Yasadışı dinleme” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ilk tutuklamalara dair karar metninde soruşturmayla ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. Tutuklamaları yapan Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararındaki bilgilere göre 17-25 Aralık operasyonun ardından görev yeri değiştirilen Savcı Zekeriya Öz’ün teyzesinin oğlu Seyfullah Vatansever, Ergenekon kapsamında “Serhat” adıyla dinlendi. Seyrullah Vatansever, 2008 yılında bir dergiye Zekeriya Öz hakkında verdiği röportaj nedeniyle gözaltına alınmış ve hakkında dava açılmıştı.

Esra Alus'un Milliyet'teki haberine göre, ‘sahur operasyonu’nda gözaltına alınan polislerden 8 hakkında Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce çıkarılan tutuklama kararında gerekçeler de yazıldı. 16 sayfalık karar tutanağında tutuklanan şüphelilerin, “Anayasa Mahkemesi eski başkanı, eski bakan, Yargıtay eski başkanı, milletvekilleri, askerler, hâkim ve savcılar, RTÜK üyesi ve öğretim görevlileri, avukatlar, siyasi parti temsiycileri, kaymakam, milli eğitim müdürü ve muhtelif rütbede polis, Jandarma personeli, kamu yöneticileri, mahalli idareye atanmış yöneticiler, işadamı, sanatçı, dernek ve vakıf yöneticileri, gazetecileri” dinledikleri iddia edildi. Kararda dinleme yaptığı iddia edilen polislerin talep evraklarında bilgileri bilerek gerçeğe aykırı düzenledikleri ve uzatma karar talepleri de dikkate alındığında gerçeğe aykırı belge düzenlemeye devam ettikleri öne sürüldü.

‘Yargıyı yanılttılar’ iddiası

Şüphelilerin ayrıca “kod adıyla ve IMEI numarası üzerinden dinleme yaptığı” da iddia edildi. Kararda “Yapılan dinlemelerin 2008-2009 yıllarında yoğunlaştığı, 2010 yılında azaldığı, istihbarat programları kullanarak rahatlıkla IMEI numaralarında kullanılan iletişim ve abone bilgilerini ulaşılabildiği halde mahkeme hâkiminden gerçek kişinin kimliğini gizlemek suretiyle yargıyı yanıltma amacı güttükleri, bu şahıslara ait bilgileri bilen şüphelilerin kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek ya da eksik ve yanlış bilgi vermek suretiyle içeriği itibariyle sahte oluşturulmuş belgelerle temin edilen dinleme kararlarında icra ederek amaç dışı kullandıkları, bu işlemlerin yaygın sistemde ve organize şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

Kod adı ‘Serhat’

Ergenekon kapsamında “Serhat” adıyla dinlendiği belirtilen Savcı Öz’ün teyzesinin oğlu Seyfullah Vatansever, 2008 yılında Aydınlık dergisine verdiği röportajda, Öz’ün İmam Hatip’te okuduğu yıllarda Gülen Cemaati tarafından “devşirildiğini” söyleyerek, “Fethullah Gülen’in finanse ettiği Yeşilırmak Dershanesi’nde eğitim gördü. Atatürk adını ağzına almaz, ‘beton Kemal’ ifadesini kullanırdı. Savcı olduğunu duyunca çok şaşırdım. Hâlâ da şaşkınım” demişti. Vatansever, bu röportajın ardından gözaltına alınmış, Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadesi alındıktan sonra “kamu görevlisini asılsız bilgilerle rencide etmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti. “Dergide çıkanların yüzde 80’i bana ait değil” diyen Vatansever, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Deniz Akkaya da kulağa takıldı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerinin ek tevdi raporuna göre de Deniz Akkaya, Menzil Cemaati kanaat önderi Abdulbaki Erol’un oğulları, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün eşi Mine Ünlü, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ve eski emniyet müdürlerinden Emin Aslan da dinlendi.

Sahte isimler verildi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin raporu doğrultusunda şüpheli polislerin yaptığı belirtilen “organize suç örgütü” veya “Ergenekon terör örgütü” şüphesiyle yaptıkları dinlemelerde kullandıkları kod isimlerden bazıları ise şöyle yer aldı:

- Emekli Yargıtay Başkanı Eraslan Taşdelen: Hikmet

- Köşe yazarı Oray Eğin: Orhan ve Orhan Eğri

- Yeniçağ Gazetesi yazarı Behiç Kılıç: Bahri

- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila: Fikri

- Mehmet Ali Yalçındağ-Arzuhan Doğan Yalçındağ: Haydar Ar

- Ahmet Çalar ve Alper Altıok adına kayıtlı cihazları kullanarak iletişim kuran Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan: Ahmet ve Ahmet Doğan

- Alarko Yönetim Kurulu Üyesi Daila Garih: Deniz Garip

- İşkadını Leyla Alaton: Leyla Altın

- TOBB Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu: Rıfat

- Koç Holding yöneticisi İnan Kıraç: İlhan ve İlhan Kıraç

- Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Berkin: Osman

- Gazeteci Gürbüz Saygı Öztürk: Salih Öztürk

- Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Halit Edip Başer: Ramazan

- MHP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: Ebubekir Turgut

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Faruk Cömert: Fahri

- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurucularından Latif Doğan: Latif ve Latif Andı

- Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: Metin

- Televizyoncu Müge Anlı: Müge Öztekin

- Fethullah Gülen hareketinden fikir ayrılığı yaşadığı için ayrılan Nurettin Veren’in eşi Gönül Veren: Nurettin ve Nurettin Savaş

- Eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk: Selami