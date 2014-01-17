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'Dinlemenin merkezi' TİB'de tüm daire başkanları görevden alındı

Yasal dinlemenin merkezi TİB'deki 5 daire başkanının hepsi görevden alındı

17 Ocak 2014 20:30

17 Aralık operasyonundan sonra başlayan tasfiye süreci, sonunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB)da uzandı. Yasal dinlemenin merkezi TİB'deki 5 daire başkanının hepsi görevden alındı.
Yolsuzluk operasyonlarının başlamasından sonra, 1 yılı aşkın süredir vekâleten yürütülen TİB Başkanlığı görevine MİT'ten Ahmet Cemalettin Çelik atanmıştı. Çelik’in bu göreve gelişi hükümetin muhtemel yeni soruşturmalarla ilgili dinleme kararları hakkında önceden bilgi almaya yönelik bir hamle olarak yorumlanmıştı.
Görevden alınan daire başkanlarının TİB’den hemen ayrılmaları istendiği ve yerlerine vekâleten atama yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Cemalettin Çelik, Meclis gündemindeki torba kanuna koydurduğu istisnai kadro ve geçici görevlendirme imkânını elde ettikten sonra, boşalan daire başkanlıklarına asaleten MİT kökenli isimleri getirecek. Jandarma ve Emniyet istihbarat yetkilileri, gelişmelere tepkilerini göstermek için dört haftadır görevde olan yeni TİB Başkanı’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmadılar.

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