Dinleme yapılamayan telefon üretildi

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK tarafından dinleme yapılamayan telefon üretildiğini bildirerek, bazı kurumlarda kullanılan bu telefonun henüz piyasaya sürülmediğini bildirdi.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına cevap verdi.



TÜBİTAK'ın şu anda dinlenilmeyen telefon ürettiğini bildiren Aydın, bu telefonda kripto cihazı bulunduğunu, bu nedenle dinleme yapılamadığını kaydetti.



Bazı kurumların TÜBİTAK tarafından üretilen söz konusu telefonu kullandığını kaydeden Aydın, "Şu anda TÜBİTAK dinleme yapılamayan telefon üretti ama henüz piyasaya sürme noktasına gelmedi. Telefonun temel özelliği kriptolu oluşu. Şu anda bu telefonu kullanan kurumlar var ama yaygın kullanılacak halde değil. Arayanla aranan kişide kripto özellikli bu telefonun olması gerekiyor. Biri ararken diğeri de konuşma yapabilmek için şifre girmesi gerekir" dedi.



Aydın, "Biz bu tür şeyleri üretmek zorundayız. Bilim bir milletin, bir devletin ölüm kalım meselesidir. Ya kritik teknolojiyi üretirsiniz ya da birilerine bağlı kalırsınız. Üretmezsek yarın bir ülkenin bilinmeyen bir şeyini kullanırız. Üretirken 'gelin birlikte yapalım, size bunu daha ucuza satalım, bize satın' gibi teklifler gelir. Türkiye'nin kritik teknolojiyi üretip, bu kritik köşeyi dönmesi gerekir ki varlığı güvence altına alınsın" diye konuştu.