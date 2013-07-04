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Dünya

Dinleme skandalı ABD'den sonra Fransa'ya da sıçradı

Le Monde'un manşete taşıdığı haberde Fransa ve yabancı ülkeler arasında yapılan tüm iletişim bilgilerinin istihbarat servisleri tarafından kaydedildiğine yer verildi

04 Temmuz 2013 18:09

Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi, Fransız istihbarat servislerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı tartışmalı Prizma sistemine benzer şekilde, tüm telefon ve internet iletişimini izlediğini iddia etti.

Le Monde, istihbarat servislerinin topladığı bu bilgilerin diğer istihbarat servisleriyle paylaşıldığını savundu.

Gazete, Fransa ve yabancı ülkeler arasında yapılan tüm telefon, elektronik posta, kısa mesaj ve benzeri iletişim bilgilerinin istihbarat servisleri tarafından kaydedildiğine dair kanıtları gördüklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) kullandığı sisteme gönderme yapan Le Monde, uygulamayı 'Fransa'nın Prizması' diye adlandırırken, dinleme ve izlemenin kapsamının ne kadar geniş olduğu çok açık değil.

İstihbarat teşkilatının tüm ülkeye yayılan birimlerinin, milyarlarca telefon görüşmelerini ve diğer dijital iletişim sistemlerini denetlediği, kimin kiminle konuştuğunun, görüşmeleri yapan, mesajları gönderen kişilerin nerede olduklarının, görüşme ve iletişimin süresi ve sıklığının kayıt altına alındığı belirtiliyor.

 

'Yasal bir zemini yok'

 

Le Monde, kaydedilen bilgilerin, Fransız istihbarat örgütü DGSE'nin merkez binasının üç katında arşivlendiğini de iddia ediyor.

Uzmanlar, bu sistemin, gizli terör hücrelerini ortaya çıkarmak için tasarlandığını, ancak başka istihbarat örgütlerinin de erişimi olanağı bulunan sistemin, başka amaçlarla da kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Gazete, bunun gizli bir operasyon olduğunu, yasal bir zemini bulunmadığını belirtiyor ve dünyadaki diğer istihbarat servislerinin de yasalardaki belirsizlikleri ve boşlukları kullanarak benzer operasyonları sürdürdüğünü ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) çok geniş kapsamlı bir dinleme ve izleme operasyonu yürüttüğü ve bu kapsamda 38 ülkenin büyükelçiliklerinin de dinlendiği, eski CIA ajanı Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgi ve belgelerle ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından pek çok diğer ülke gibi, Fransa'da tepkisini ortaya koymuş, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Washington'un duruma bir açıklık getirmemesi durumunda, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin, özellikle de görüşmeleri başlayacak olan dev bir ticaret anlaşmasının tıklayın tehlikeye gireceğini söylemişti.

 

BBC Türkçe

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