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Dinleme protestosunda 'darbeci baro' gerilimi

İstanbul Barosu ve 46 ilin baro temsilcisi, yargıdaki telekulak iddialarını Beyoğlu’nda yürüyüş yaparak protesto etti.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul Barosu ve 46 ilin baro temsilcisi, yargıdaki telekulak iddialarını Beyoğlu’nda yürüyüş yaparak protesto etti. Yürüyüş sırasında bir otelde açılan “Darbeci baro” pankartı gerginliğe neden oldu.

İstanbul Barosu önünde toplanan 500'ü aşkın avukat ve baro başkanı Muammer Aydın, dinlemeleri protesto etti.

Yargının sistematik bir şekilde tedirginlik içine sokulduğunu belirten Aydın, "Toplumsal korku, tedirginliği dehşete dönüştürür. Yargının ve yüksek yargının sesinin herkesin duyması ve anlaması gerekir" dedi.

Yargı bağımsızlığına da dikkat çeken Aydın, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) Adalet Bakanı ve müsteşarının çıkarılmasını istedi.

Avukatlar, açıklamanın ardından baro önünden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Bir otel odasının penceresinden “Darbeci baro Taksim’e hoşgeldin” yazılı bir pankart açıldı. Pankart kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

Avukatların tepki göstermesi üzerine polis odayı kiralayıp pankart açan 2 kişi gözaltına alındı.

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