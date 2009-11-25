Dinleme istisnaydı, genel kural oldu

Yargıtay Başkanı Gerçeker, dinlemelerin istisnai kuraldan genel kurala dönüştüğünü savundu.



Yargıtay'ın dinlenmesine ilişkin ise 'O numara Yargıtay'ın kurumsal numarası. Odaya tahsisli olması bu gerçeği değiştirmez' dedi



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, toplumda paranoya noktasına ulaşan 'telekulak' tartışmalarını ve Yargıtay'ın santralının dinlendiği iddialarını değerlendirdi. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Hasan Gerçeker, şu görüşlere yer verdi.



İstisnai kural genel kural oldu



Adli bir soruşturmada dinleme istisnai bir kuraldır. Ancak bugün gelinen noktada genel kural haline dönüştüğünü görüyoruz. Hukuka aykırı dinlemeler de, yargıya duyulan güveni sarsar.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin bile, partisinin Hatay İl Başkanlığını yaptığı dönemde dinlendiğini söylüyor. Bu konu kanayan bir yara haline geldi. İnsanların en mahrem konuşmaları, özel hayatları medyada yer alıyor. Bunun adı insan onurunun zedelenmesidir. İktidarı ile muhalefetiyle herkes, hukuk dışı dinlemelere karşı çare aramalıdır.



Korkacak bir şeyiniz olmasa bile



Kimileri 'Benim korkacak bir şeyim yok' diyorlar. Bu tür açıklamaları üzüntüyle izliyorum. Bu konu doğrudan temel hak ve hürriyetlerle ilgili.



Müfettişler, 'dinleme' talep ediyor



Basına yansıyan kimi belgeleri hepimiz gördük. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri mahkemeye başvurup, hakim ve savcılar hakkında doğrudan 'dinleme' talep ediyorlar. Böyle bir talep, kararı verecek mahkeme üzerinde psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilir. Çünkü talepte bulunan müfettişler Adalet Bakanlığı'na bağlı.



Yargıtay'ın kurumsal numarası



Basına da yansıyan dinleme kararında geçen telefon numarası, Yargıtay santralına ait kurumsal bir numara. Bu telefonun bir odaya tahsis edilmiş olması, kurumsal numara gerçeğini değiştirmez. Aynı numarayı bir başka kişi de kullanıyor olabilir. Santrala ait bir numarayı dinleyen, aynı santral üzerinden yapılan diğer görüşmeleri de dinleyebilir.



TİB teknik nedenle numaranın dinlenemediğini belirtti. Santralı kuran şirketten görüş istedik. Gerekirse ASELSAN veya HAVELSAN'dan da görüş isteyebiliriz. Yargıtay'ın başka numaraları da dinlendi mi? Bu sorunun cevabı TİB'de yapılacak yeni inceleme ile ortaya çıkacak.



Ceza artırımı çözüm değil



Yargıtay'ın dinlendiği iddiaları üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız beni ve Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'i ayrı ayrı kabul ederek ilk ağızdan konuyu öğrenmek istedi. Kısa süre sonra yasadışı dinlemelere ilişkin cezaların artırılması gündeme geldi. Ancak bu tek başına çözüm değil.



Açılım güvensizliği



Hasan Gerçeker açılıma ilişkin şu yorumu yaptı: 'Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesine kim karşı çıkabilir? Ancak ortada bir güvensizlik havası var. İktidar muhalefeti inandıramıyor, muhalefet ise iktidara güvenmiyor. Bunun sonucunda herkes kendisine göre değerlendirme yapıyor ve uzlaşmazlıklar aşılamıyor. Toplumda cumhuriyeti savunanlar, devletçi ve demokrasi karşıtı, demokrasiyi savunanlar ise Cumhuriyet karşıtı gibi gösteriliyorlar. Bu yaklaşım son derece yanlış ve tehlikelidir. Yargı kurumlarının başkanları bu tür açıklamalar yaptığında, 'Yargı siyasete müdahale ediyor, siyaset yapıyor' eleştirilerine hedef oluyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, çünkü yargı da devletin bir parçasıdır. Devlet sistemini ilgilendiren bir konunun sonuçları kaçınılmaz olarak yargıyı da etkiliyor. Toplumda güven duyguları zedelenirse, hukuka duyulan saygı da zayıflar.'



Mevcut yasada şike suçu yok



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hasan Gerçeker, Almanya'da başlatılan ve Türkiye'ye kadar uzanan 'şike' skandalına ilişkin konuştu.



Gerçeker, 'Türkiye'deki mevcut yasalarda şike veya teşvik primi' diye bir suç yok. Yasal bir düzenlemeye mutlaka ihtiyaç var' dedi.